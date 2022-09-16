Дерматолог Гришина рассказала о риске развития рака после отпуска

Дерматолог Гришина: после отпуска нужно проверять родинки, чтобы не пропустить рак кожи

17 сентября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

После возвращения из отпуска нужно проверять родинки Фото: Анна Майорова © URA.RU После возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы (разновидность кожных злокачественных новообразований). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. «Важно вовремя проводить самодиагностику после отпуска на море, после отдыха, который был сопряжен с большой инсоляцией (облучение солнечным светом — прим. URA.RU). Потому что в родинках происходит большое скопление меланоцитов. Они улавливают ультрафиолет и под его действием могут мутировать, озлокачествляться. И обычная родинка может превращаться в серьезную причину онкологического заболевания с высокой вероятностью метостазирования в различные органы, от половых, до мозга, печени и так далее. И, соответственно, приводить к смертельным исходам», — объяснила Натэла Гришина. По словам дерматолога, особенно внимательно к родинкам после отпуска нужно относиться тем, у кого случаи развития меланомы были у родственников. «Очень важно, чтобы каждый человек, особенно после приезда с отдыха, тщательно осматривал свою кожу. Особенно если родинок на теле много. Иногда это количество достигает 50 и 100 — и на лице. Или если в анамнезе были случаи болезни и смертельных исходов от меланомы у родственников», — посоветовала Гришина. Врач добавила, что самостоятельно исследовать кожу можно по пяти параметрам. «Существует определенная система, которая помогает легко оценить состояние родинок на теле — „АККОРД“. Первая буква „А“ — это асимметрия. То есть здоровая родинка на теле или лице всегда имеет абсолютно симметричные края. Буква „К“ — осмотр на предмет четкого ровного края. „К“ — кровоточивость, особенно если родинка находится в местах, где чаще всего подвергается травматизации. „О“ — доброкачественные родинки окрашены равномерно. „Р“ — размер, то есть, если она резко увеличилась. Допустимо, если родинка составляет не более 5-6 мм. И „Д“ — это динамика. Появление любых внешних изменений на родинке говорит о том, что нужно обратить на это внимание», — подчеркнула она. Ранее врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев заявил, что в группе риска развития онкологических заболеваний из-за долгого пребывания на солнце находятся люди со светлым типом кожи или большим количеством родинок. Поскольку они больше всего подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы (разновидность кожных злокачественных новообразований). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. «Важно вовремя проводить самодиагностику после отпуска на море, после отдыха, который был сопряжен с большой инсоляцией (облучение солнечным светом — прим. URA.RU). Потому что в родинках происходит большое скопление меланоцитов. Они улавливают ультрафиолет и под его действием могут мутировать, озлокачествляться. И обычная родинка может превращаться в серьезную причину онкологического заболевания с высокой вероятностью метостазирования в различные органы, от половых, до мозга, печени и так далее. И, соответственно, приводить к смертельным исходам», — объяснила Натэла Гришина. По словам дерматолога, особенно внимательно к родинкам после отпуска нужно относиться тем, у кого случаи развития меланомы были у родственников. «Очень важно, чтобы каждый человек, особенно после приезда с отдыха, тщательно осматривал свою кожу. Особенно если родинок на теле много. Иногда это количество достигает 50 и 100 — и на лице. Или если в анамнезе были случаи болезни и смертельных исходов от меланомы у родственников», — посоветовала Гришина. Врач добавила, что самостоятельно исследовать кожу можно по пяти параметрам. «Существует определенная система, которая помогает легко оценить состояние родинок на теле — „АККОРД“. Первая буква „А“ — это асимметрия. То есть здоровая родинка на теле или лице всегда имеет абсолютно симметричные края. Буква „К“ — осмотр на предмет четкого ровного края. „К“ — кровоточивость, особенно если родинка находится в местах, где чаще всего подвергается травматизации. „О“ — доброкачественные родинки окрашены равномерно. „Р“ — размер, то есть, если она резко увеличилась. Допустимо, если родинка составляет не более 5-6 мм. И „Д“ — это динамика. Появление любых внешних изменений на родинке говорит о том, что нужно обратить на это внимание», — подчеркнула она. Ранее врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев заявил, что в группе риска развития онкологических заболеваний из-за долгого пребывания на солнце находятся люди со светлым типом кожи или большим количеством родинок. Поскольку они больше всего подвержены вредному воздействию ультрафиолета.