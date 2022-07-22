Онколог Пылев предупредил, кому грозит рак из-за солнца

22 июля 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

От вредных ультрафиолетовых солнечных лучей поможет крем Фото: Наталья Чернохатова Долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией, поскольку они больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Об этом URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «На солнце нельзя долго пребывать людям со светлым типом кожи, большим количеством родинок. Особенно это касается людей с рыжими волосами, которые плохо загорают, им надо минимизировать пребывание на солнце. Такая кожа больше подвержена травмирующему действию ультрафиолетового излучения. Они с большей степенью вероятности могут получить последствия от солнечных ожогов до онкологических ситуаций», — заявил Андрей Пылев. Если такой человек вынужден проводить долгое время на солнце, то минимизировать воздействие на кожу позволит крем, подчеркнул врач. «Поможет крем с защитой от ультрафиолета. Причем крем должен быть с высокой степенью защиты. Это будет достаточно эффективно», — уточнил кандидат медицинских наук. Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU призвала россиян отказаться от мяса в жаркую погоду. По ее словам, во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией, поскольку они больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Об этом URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «На солнце нельзя долго пребывать людям со светлым типом кожи, большим количеством родинок. Особенно это касается людей с рыжими волосами, которые плохо загорают, им надо минимизировать пребывание на солнце. Такая кожа больше подвержена травмирующему действию ультрафиолетового излучения. Они с большей степенью вероятности могут получить последствия от солнечных ожогов до онкологических ситуаций», — заявил Андрей Пылев. Если такой человек вынужден проводить долгое время на солнце, то минимизировать воздействие на кожу позволит крем, подчеркнул врач. «Поможет крем с защитой от ультрафиолета. Причем крем должен быть с высокой степенью защиты. Это будет достаточно эффективно», — уточнил кандидат медицинских наук. Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU призвала россиян отказаться от мяса в жаркую погоду. По ее словам, во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии.