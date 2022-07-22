Онколог Пылев предупредил, кому грозит рак из-за солнца

Долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией, поскольку они больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Об этом URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
«На солнце нельзя долго пребывать людям со светлым типом кожи, большим количеством родинок. Особенно это касается людей с рыжими волосами, которые плохо загорают, им надо минимизировать пребывание на солнце. Такая кожа больше подвержена травмирующему действию ультрафиолетового излучения. Они с большей степенью вероятности могут получить последствия от солнечных ожогов до онкологических ситуаций», — заявил Андрей Пылев.
Если такой человек вынужден проводить долгое время на солнце, то минимизировать воздействие на кожу позволит крем, подчеркнул врач. «Поможет крем с защитой от ультрафиолета. Причем крем должен быть с высокой степенью защиты. Это будет достаточно эффективно», — уточнил кандидат медицинских наук.
Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU призвала россиян отказаться от мяса в жаркую погоду. По ее словам, во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии.
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