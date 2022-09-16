A Haber: Турция начала переговоры с РФ об увеличении поставок газа

Поставки газа начнутся в случае согласования между сторонами
Турция проводит переговоры с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
«Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся», — передает ТАСС со ссылкой на A Haber. Сообщается, что Турция полностью заполнила свои хранилища газа. Это 10% объема годового потребления страны.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Турцию, сообщает RT. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Россия предоставит скидку на газ, передает Пятый канал.
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