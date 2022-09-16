Ракеты HARM из США показали нулевую эффективность на Украине 17 сентября 2022 в 06:19 Размер текста - 17 + Большая их часть была сбита российскими зенитными ракетными комплексами Фото: MilitaryAviation.in.UA Противорадиолокационные ракеты HARM, отправленные Вашингтоном Украине, оказались абсолютно бесполезными. Об этом заявил анонимный источник, знакомый с ситуацией. «Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — рассказал собеседник РИА «Новости». Он объяснил, что у ракет совершенно посредственная максимальная скорость, а также значительная эффективная площадь рассеяния. Ранее Пентагон отправил некоторое количество этих ракет в Киев. Это стало первым случаем, когда в штаб-квартире американского министерства обороны признали отправку ранее неизвестной ракеты на Украину. Противорадиолокационные ракеты HARM, отправленные Вашингтоном Украине, оказались абсолютно бесполезными. Об этом заявил анонимный источник, знакомый с ситуацией. «Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — рассказал собеседник РИА «Новости». Он объяснил, что у ракет совершенно посредственная максимальная скорость, а также значительная эффективная площадь рассеяния. Ранее Пентагон отправил некоторое количество этих ракет в Киев. Это стало первым случаем, когда в штаб-квартире американского министерства обороны признали отправку ранее неизвестной ракеты на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям