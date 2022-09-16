16 сентября 2022

Ракеты HARM из США показали нулевую эффективность на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая их часть была сбита российскими зенитными ракетными комплексами Фото:

Противорадиолокационные ракеты HARM, отправленные Вашингтоном Украине, оказались абсолютно бесполезными. Об этом заявил анонимный источник, знакомый с ситуацией.

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — рассказал собеседник РИА «Новости». Он объяснил, что у ракет совершенно посредственная максимальная скорость, а также значительная эффективная площадь рассеяния.

Ранее Пентагон отправил некоторое количество этих ракет в Киев. Это стало первым случаем, когда в штаб-квартире американского министерства обороны признали отправку ранее неизвестной ракеты на Украину.

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Противорадиолокационные ракеты HARM, отправленные Вашингтоном Украине, оказались абсолютно бесполезными. Об этом заявил анонимный источник, знакомый с ситуацией. «Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — рассказал собеседник РИА «Новости». Он объяснил, что у ракет совершенно посредственная максимальная скорость, а также значительная эффективная площадь рассеяния. Ранее Пентагон отправил некоторое количество этих ракет в Киев. Это стало первым случаем, когда в штаб-квартире американского министерства обороны признали отправку ранее неизвестной ракеты на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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