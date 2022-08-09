Пентагон признался в отправке на Украину ракет AGM-88 HARM

США поставляет Украине ракеты AGM-88 HARM Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пентагон признался в отправке на Украину противолокационных ракет AGM-88 HARM. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Пентагоне объявили, что США отправили противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM для украинских самолетов для поражения российских радиолокационных систем. Это стало первым случаем, когда в штаб-квартире американского министерства обороны признали отправку ранее неизвестной ракеты на Украину.

«Представитель министерства обороны сообщил CNN, что типом отправленной ракеты была высокоскоростная противорадиационная ракета AGM-88 (HARM)», — сообщает телеканал. Также заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль уточнил, что США отправили «некоторое количество» таких ракет. При этом он не поясняет, какой тип ракет и в каком количестве они были посланы. В CNN отмечают, что в конце июля уже сообщалось о поставках такого оружия, но в Пентагоне не подтверждали данные слухи официально.

HARM (High-speed Anti-Radar Missile) используются американскими самолетами F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet и европейскими Panavia Tornado. Однако сообщается, что данные боеприпасы были задействованы с наземных пусковых установок.

ВСУ начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации, сообщается в Национальной службе новостей. Это первое подтверждение использования подобных боеприпасов украинскими военными. Также сообщалось, что США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности.

Страны Запада стали поставлять вооружение Украине на фоне спецоперации, начавшейся 24 февраля. Они обещали поставить Киеву средств на военные нужды более чем на 38 млрд долларов.