Le Figaro раскрыла данные по потерям среди украинских военных

Le Figaro: Зеленский никогда не скажет правду о потерях ВСУ

17 сентября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Стали известны данные о потерях в рядах ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ежедневно теряют 60-70 человек ранеными, и эти данные никогда не будут обнародованы, так же как реальное число погибших. Об этом пишет французская газета Le Figaro. «Украинское правительство, может, и не лжет, но в любом случае очень осторожно обращается с правдой. В том числе и о собственных потерях. В последний раз [президент Украины Владимир] Зеленский говорил о погибших солдатах почти два месяца назад. Их будет от 20 до 30 в день, сказал он неопределенно, а также около 200 раненых. Цифры, вероятно, очень далеки от истины», — пишет автор статьи. В доказательство своих выводов журналист приводит работу украинского госпиталя в Бахмуте. «Обычно мы получаем от 60 до 70 раненых в сутки, иногда чуть меньше, иногда чуть больше», — говорит главврач госпиталя. По мнению автора статьи, эти данные украинские власти не обнародуют никогда. Ранее телеканал 360 сообщал, что за сутки потери ВСУ превысили 800 человек. Специальная военная операция, начатая президентом России Владимиром Путиным, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют 60-70 человек ранеными, и эти данные никогда не будут обнародованы, так же как реальное число погибших. Об этом пишет французская газета Le Figaro. «Украинское правительство, может, и не лжет, но в любом случае очень осторожно обращается с правдой. В том числе и о собственных потерях. В последний раз [президент Украины Владимир] Зеленский говорил о погибших солдатах почти два месяца назад. Их будет от 20 до 30 в день, сказал он неопределенно, а также около 200 раненых. Цифры, вероятно, очень далеки от истины», — пишет автор статьи. В доказательство своих выводов журналист приводит работу украинского госпиталя в Бахмуте. «Обычно мы получаем от 60 до 70 раненых в сутки, иногда чуть меньше, иногда чуть больше», — говорит главврач госпиталя. По мнению автора статьи, эти данные украинские власти не обнародуют никогда. Ранее телеканал 360 сообщал, что за сутки потери ВСУ превысили 800 человек. Специальная военная операция, начатая президентом России Владимиром Путиным, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.