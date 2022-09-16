Полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга и составила 26 протоколов

Полицейские провели профилактический рейд в баре «Че почем» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полицейские проверили бар «Че почем» на проспекте Ленина, 49 в Екатеринбурге, на который регулярно жалуются жители соседних домов. Внутри находились 72 человека, на 26 из них составили административные протоколы за различные правонарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В отношении 26 лиц составлены административные протоколы. За потребление алкогольной продукции в запрещенных местах — 15, за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за уклонение от исполнения административного законодательства — 2, а также за нарушение ПДД пешеходом — 3», — рассказали в полиции.

Еще на одного посетителя выписали протокол за употребление наркотиков, троим — за тонировку на машине, один посетитель бара попался на управлении автомобилем без страхового полиса ОСАГО. Всего в профилактическом рейде участвовали 22 полицейских, в том числе сотрудники ДПС и участковые.

Бар «Че почем» полицейские проверяют не в первый раз. В августе силовики также провели там профилактическое мероприятие.

На бар «Че почем» постоянно жалуются жители соседних домов Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские не первый раз приходят в бар с проверкой Фото: УМВД по Екатеринбургу