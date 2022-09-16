16 сентября 2022

Полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга и составила 26 протоколов

© Служба новостей «URA.RU»
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День бармена в баре
Полицейские провели профилактический рейд в баре «Че почем» Фото:

Полицейские проверили бар «Че почем» на проспекте Ленина, 49 в Екатеринбурге, на который регулярно жалуются жители соседних домов. Внутри находились 72 человека, на 26 из них составили административные протоколы за различные правонарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В отношении 26 лиц составлены административные протоколы. За потребление алкогольной продукции в запрещенных местах — 15, за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за уклонение от исполнения административного законодательства — 2, а также за нарушение ПДД пешеходом — 3», — рассказали в полиции.

Еще на одного посетителя выписали протокол за употребление наркотиков, троим — за тонировку на машине, один посетитель бара попался на управлении автомобилем без страхового полиса ОСАГО. Всего в профилактическом рейде участвовали 22 полицейских, в том числе сотрудники ДПС и участковые.

Бар «Че почем» полицейские проверяют не в первый раз. В августе силовики также провели там профилактическое мероприятие.

На бар «Че почем» постоянно жалуются жители соседних домов
Фото:
Полицейские не первый раз приходят в бар с проверкой
Фото:
По итогу рейда полицейские составили 26 административных протоколов
Фото:

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Полицейские проверили бар «Че почем» на проспекте Ленина, 49 в Екатеринбурге, на который регулярно жалуются жители соседних домов. Внутри находились 72 человека, на 26 из них составили административные протоколы за различные правонарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В отношении 26 лиц составлены административные протоколы. За потребление алкогольной продукции в запрещенных местах — 15, за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за уклонение от исполнения административного законодательства — 2, а также за нарушение ПДД пешеходом — 3», — рассказали в полиции. Еще на одного посетителя выписали протокол за употребление наркотиков, троим — за тонировку на машине, один посетитель бара попался на управлении автомобилем без страхового полиса ОСАГО. Всего в профилактическом рейде участвовали 22 полицейских, в том числе сотрудники ДПС и участковые. Бар «Че почем» полицейские проверяют не в первый раз. В августе силовики также провели там профилактическое мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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