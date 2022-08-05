17 екатеринбуржцев получили штрафы за распитие алкоголя в центре. Фото

06 августа 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Полицейские регулярно проводят профилактические рейды Фото: УМВД по Екатеринбургу По итогам рейда в Кировском районе Екатеринбурга полицейские составили 17 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах, а также 13 протоколов за мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. «Полицейские и общественники проверили центральные улицы города, такие как Тургенева, Малышева, Горького, Пушкина, Толмачева, Мира, Олимпийская набережная. Кроме того, патрулировались площадь имени Кирова, сквер имени Попова, Вознесенская площадь. Составлено 17 административных протоколов за распитие спиртного в запрещенных местах, а также 13 протоколов за мелкое хулиганство», — рассказали в полиции. Еще шесть протоколов составили сотрудники ГИБДД по линии безопасности дорожного движения. Одну из машин эвакуировали с площади Кирова. Также полицейские прикрыли стихийные торговые точки, где продавали товары без лицензии. В УМВД обещают, что аналогичные рейды пройдут и в других районах Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские проводили облаву на Плотинке. Полицейские также проверили бары в центре Фото: УМВД по Екатеринбургу Силовики зашли в скандальный бар «Че почем» на Ленина, 49 Фото: УМВД по Екатеринбургу

По итогам рейда в Кировском районе Екатеринбурга полицейские составили 17 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах, а также 13 протоколов за мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. «Полицейские и общественники проверили центральные улицы города, такие как Тургенева, Малышева, Горького, Пушкина, Толмачева, Мира, Олимпийская набережная. Кроме того, патрулировались площадь имени Кирова, сквер имени Попова, Вознесенская площадь. Составлено 17 административных протоколов за распитие спиртного в запрещенных местах, а также 13 протоколов за мелкое хулиганство», — рассказали в полиции. Еще шесть протоколов составили сотрудники ГИБДД по линии безопасности дорожного движения. Одну из машин эвакуировали с площади Кирова. Также полицейские прикрыли стихийные торговые точки, где продавали товары без лицензии. В УМВД обещают, что аналогичные рейды пройдут и в других районах Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские проводили облаву на Плотинке.