Французы предрекли смерть Европы из-за нового газопровода РФ

Читатели Le Figaro предрекли Европе бедность и уничтожение из-за нового газопровода «Сила Сибири — 2»

17 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Россия готовится получить прибыль с помощью новой газовой магистрали — «Сила Сибири — 2» Фото: пресс-служба «Газпрома» новость из сюжета Газовый кризис в Европе Читатели французского издания Le Figaro обеспокоились из-за новости о планах по строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Одни предрекли Европе бедность, другие боятся, что дела у ЕС могут стать еще хуже, вплоть до уничтожения континента. В самом материале сообщается, что Россия готовится заместить недополученную от не введенного в эксплуатацию российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» прибыль с помощью новой газовой магистрали — «Сила Сибири — 2». Этот трубопровод позволит РФ поставлять в Китай топливо, таким образом поддерживая и свою экономику, и экономический потенциал КНР. «Мы станем бедным континентом… Если не будет реакции, которая уволит всех наших нынешних лидеров и найдет сильных лидеров, которые противостоят американцам, как Меркель в свое время», — отметил пользователь. «Это конец нашего образа жизни: российского газа в Европе больше никогда не будет в больших количествах. Это означает, что металлургия, химия, изделия из стекла и многие производства больше не будут возможны в Европе. То же самое касается ветряных турбин. Вероятно, все это будет означать конец мира на этом континенте», — считает другой комментатор. «Это сигнализирует об экономической смерти Европы», — написал француз. «Весело, а наши политики, которые думали, что ставят Россию на колени, очень наивны», — согласен с ним другой пользователь. Из-за вынужденной спецоперации на Украине, проводимой Россией, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, одни из которых касались частичного или полного эмбарго российских энергоресурсов, другие предполагали введение потолка цен на газ из РФ (но не были введены). В итоге в Европе теперь царит газовый кризис. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французского издания Le Figaro обеспокоились из-за новости о планах по строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Одни предрекли Европе бедность, другие боятся, что дела у ЕС могут стать еще хуже, вплоть до уничтожения континента. В самом материале сообщается, что Россия готовится заместить недополученную от не введенного в эксплуатацию российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» прибыль с помощью новой газовой магистрали — «Сила Сибири — 2». Этот трубопровод позволит РФ поставлять в Китай топливо, таким образом поддерживая и свою экономику, и экономический потенциал КНР. «Мы станем бедным континентом… Если не будет реакции, которая уволит всех наших нынешних лидеров и найдет сильных лидеров, которые противостоят американцам, как Меркель в свое время», — отметил пользователь. «Это конец нашего образа жизни: российского газа в Европе больше никогда не будет в больших количествах. Это означает, что металлургия, химия, изделия из стекла и многие производства больше не будут возможны в Европе. То же самое касается ветряных турбин. Вероятно, все это будет означать конец мира на этом континенте», — считает другой комментатор. «Это сигнализирует об экономической смерти Европы», — написал француз. «Весело, а наши политики, которые думали, что ставят Россию на колени, очень наивны», — согласен с ним другой пользователь. Из-за вынужденной спецоперации на Украине, проводимой Россией, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, одни из которых касались частичного или полного эмбарго российских энергоресурсов, другие предполагали введение потолка цен на газ из РФ (но не были введены). В итоге в Европе теперь царит газовый кризис.