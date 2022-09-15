Вучич предупредил Европу о самой тяжелой зиме с 1945 года

15 сентября 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Александр Вучич предупредил, что следующие полгода будут тяжелыми для Европы Фото: Darko Vojinovic/AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Следующие полгода станут для Европы самыми тяжелыми со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Следующие шесть, немногим более шести с половиной месяцев будут самыми тяжелыми для Европы после Второй мировой войны в целом <…> Это будет один из самых трудных лет с 1945 года», — сказал Вучич. Свой тезис он подчеркнул в заключительной речи во время внеочередного заседания парламента. Его слова приводит РИА «Новости». Он уточнил, что нужно делать акцент на собственной экономике, особенно на фоне ослабления западной. Ранее Евросоюз поставил ультиматум союзнику России — Сербии. Страну поставили перед выбором — быть союзником Запада или России. Кроме того, генеральный директор нефтяной компании Shell Бен ван Берден заявил, что Европу впереди ждет несколько очень трудных зим. США и западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как российская сторона начала спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима. Тем не менее санкции обернулись для Европы энергетическим кризисом. И страны ЕС опасаются предстоящего зимнего сезона. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять счета за свет и газ в РФ, пишет «Национальная служба новостей». По словам заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, платежи за тепло помогут европейцам оценить последствия санкций, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следующие полгода станут для Европы самыми тяжелыми со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Следующие шесть, немногим более шести с половиной месяцев будут самыми тяжелыми для Европы после Второй мировой войны в целом <…> Это будет один из самых трудных лет с 1945 года», — сказал Вучич. Свой тезис он подчеркнул в заключительной речи во время внеочередного заседания парламента. Его слова приводит РИА «Новости». Он уточнил, что нужно делать акцент на собственной экономике, особенно на фоне ослабления западной. Ранее Евросоюз поставил ультиматум союзнику России — Сербии. Страну поставили перед выбором — быть союзником Запада или России. Кроме того, генеральный директор нефтяной компании Shell Бен ван Берден заявил, что Европу впереди ждет несколько очень трудных зим. США и западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как российская сторона начала спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима. Тем не менее санкции обернулись для Европы энергетическим кризисом. И страны ЕС опасаются предстоящего зимнего сезона. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять счета за свет и газ в РФ, пишет «Национальная служба новостей». По словам заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, платежи за тепло помогут европейцам оценить последствия санкций, сообщает телеканал 360.