Под Белгородом при обстреле ВСУ погиб человек

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При обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Двое получили ранения, сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — сообщил Иконников в своем telegram-канале.

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При обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Двое получили ранения, сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников. «В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — сообщил Иконников в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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