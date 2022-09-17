Под Белгородом при обстреле ВСУ погиб человек

Также есть пострадавшие
При обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Двое получили ранения, сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — сообщил Иконников в своем telegram-канале.
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