Под Екатеринбургом автомобилисты встали в девятикилометровую пробку. Скрин

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в десятикилометровую пробку

17 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

На выезде из Екатеринбурга автомобилисты встали в длинную пробку Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте вновь образовалась пробка. На этот раз ее протяженность — девять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Сложности с проездом на Тюменском тракте начинаются на повороте к поселку Исток, тянется пробка до поворота на Малобрусянское. Ее протяженность — девять километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок через поселки Прохладный и Косулино, из-за этого на главных улицах тоже образовался затор. Причина пробки — закрытие одной из полос движения, также автомобилисты сообщают о ДТП на Тюменском тракте в районе поселка Исток. Сложная дорожная ситуация образуется на этом участке не первый раз. Несколько дней назад трудности для движения машин сохранялись на протяжении десяти часов. Автомобилисты по несколько часов стоят в пробке Скрин: «Каменск-Уральский», vk.com Последние две недели на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте постоянно образуется пробка Скрин: Яндекс.Карты

На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте вновь образовалась пробка. На этот раз ее протяженность — девять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Сложности с проездом на Тюменском тракте начинаются на повороте к поселку Исток, тянется пробка до поворота на Малобрусянское. Ее протяженность — девять километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок через поселки Прохладный и Косулино, из-за этого на главных улицах тоже образовался затор. Причина пробки — закрытие одной из полос движения, также автомобилисты сообщают о ДТП на Тюменском тракте в районе поселка Исток. Сложная дорожная ситуация образуется на этом участке не первый раз. Несколько дней назад трудности для движения машин сохранялись на протяжении десяти часов.