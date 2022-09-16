16 сентября 2022

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в девятикилометровую пробку. Скрин

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в десятикилометровую пробку
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, ремонт дороги, пробка автомобильная
На выезде из Екатеринбурга автомобилисты встали в длинную пробку Фото:

На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте вновь образовалась пробка. На этот раз ее протяженность — девять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

Сложности с проездом на Тюменском тракте начинаются на повороте к поселку Исток, тянется пробка до поворота на Малобрусянское. Ее протяженность — девять километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок через поселки Прохладный и Косулино, из-за этого на главных улицах тоже образовался затор.

Причина пробки — закрытие одной из полос движения, также автомобилисты сообщают о ДТП на Тюменском тракте в районе поселка Исток. Сложная дорожная ситуация образуется на этом участке не первый раз. Несколько дней назад трудности для движения машин сохранялись на протяжении десяти часов.

Автомобилисты по несколько часов стоят в пробке
Последние две недели на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте постоянно образуется пробка

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На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте вновь образовалась пробка. На этот раз ее протяженность — девять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Сложности с проездом на Тюменском тракте начинаются на повороте к поселку Исток, тянется пробка до поворота на Малобрусянское. Ее протяженность — девять километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок через поселки Прохладный и Косулино, из-за этого на главных улицах тоже образовался затор. Причина пробки — закрытие одной из полос движения, также автомобилисты сообщают о ДТП на Тюменском тракте в районе поселка Исток. Сложная дорожная ситуация образуется на этом участке не первый раз. Несколько дней назад трудности для движения машин сохранялись на протяжении десяти часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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