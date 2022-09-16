На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте вновь образовалась пробка. На этот раз ее протяженность — девять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.
Сложности с проездом на Тюменском тракте начинаются на повороте к поселку Исток, тянется пробка до поворота на Малобрусянское. Ее протяженность — девять километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок через поселки Прохладный и Косулино, из-за этого на главных улицах тоже образовался затор.
Причина пробки — закрытие одной из полос движения, также автомобилисты сообщают о ДТП на Тюменском тракте в районе поселка Исток. Сложная дорожная ситуация образуется на этом участке не первый раз. Несколько дней назад трудности для движения машин сохранялись на протяжении десяти часов.
Автомобилисты по несколько часов стоят в пробке
Скрин: «Каменск-Уральский», vk.com
Последние две недели на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте постоянно образуется пробка
На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте вновь образовалась пробка. На этот раз ее протяженность — девять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Сложности с проездом на Тюменском тракте начинаются на повороте к поселку Исток, тянется пробка до поворота на Малобрусянское. Ее протяженность — девять километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок через поселки Прохладный и Косулино, из-за этого на главных улицах тоже образовался затор. Причина пробки — закрытие одной из полос движения, также автомобилисты сообщают о ДТП на Тюменском тракте в районе поселка Исток. Сложная дорожная ситуация образуется на этом участке не первый раз. Несколько дней назад трудности для движения машин сохранялись на протяжении десяти часов.