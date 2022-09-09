09 сентября 2022

Автомобилисты стоят в пробке под Екатеринбургом 10 часов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильное движение, спецтранспорт и пробки в столице. Москва, машины, пробка, скорость, трафик, ночь, дорога, москва
Пробка под Екатеринбургом началась еще в 12 часов дня (архивное фото) Фото:

Автомобилисты стоят в пробке на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте более 10 часов. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На Тюменском тракте пробка до сих пор», — рассказал читатель URA.RU. Затор начинается возле поселка Белоярская Застава. Согласно данным «Яндекс. Карты» сейчас пробка длинной около трех километров.

Ранее URA.RU сообщало, что пробка началась 10 сентября еще в 12 часов дня. Затор образовался из-за дорожных работ на Тюменском тракте, строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Автомобилисты стоят в пробке на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте более 10 часов. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На Тюменском тракте пробка до сих пор», — рассказал читатель URA.RU. Затор начинается возле поселка Белоярская Застава. Согласно данным «Яндекс. Карты» сейчас пробка длинной около трех километров. Ранее URA.RU сообщало, что пробка началась 10 сентября еще в 12 часов дня. Затор образовался из-за дорожных работ на Тюменском тракте, строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...