Пробка под Екатеринбургом началась еще в 12 часов дня (архивное фото)
Автомобилисты стоят в пробке на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте более 10 часов. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На Тюменском тракте пробка до сих пор», — рассказал читатель URA.RU. Затор начинается возле поселка Белоярская Застава. Согласно данным «Яндекс. Карты» сейчас пробка длинной около трех километров.
Ранее URA.RU сообщало, что пробка началась 10 сентября еще в 12 часов дня. Затор образовался из-за дорожных работ на Тюменском тракте, строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.
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