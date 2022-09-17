В Сургуте машины встали в пробку из-за дачников

Автомобилисты считают, что пробка образовалась из-за наплыва дачников (фото из архива)
На въезде в Сургут (ХМАО) образовался затор. Автомобилисты считают, что пробка возникла из-за наплыва дачников.
Очередь из автомобилей начинается от поворота на кладбище и тянется до «Китайского рынка», сообщает «Сургутинформтв». «Чтобы преодолеть этот небольшой отрезок пути, местному жителю потребовалось полчаса, хотя светофоры работают», — отмечается на сайте СМИ.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге.
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