17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Сургуте машины встали в пробку из-за дачников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства и ремонта. Екатеринбург, автомобильная пробка, развязка луганская объездная
Автомобилисты считают, что пробка образовалась из-за наплыва дачников (фото из архива) Фото:

На въезде в Сургут (ХМАО) образовался затор. Автомобилисты считают, что пробка возникла из-за наплыва дачников.

Очередь из автомобилей начинается от поворота на кладбище и тянется до «Китайского рынка», сообщает «Сургутинформтв». «Чтобы преодолеть этот небольшой отрезок пути, местному жителю потребовалось полчаса, хотя светофоры работают», — отмечается на сайте СМИ.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге.

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На въезде в Сургут (ХМАО) образовался затор. Автомобилисты считают, что пробка возникла из-за наплыва дачников. Очередь из автомобилей начинается от поворота на кладбище и тянется до «Китайского рынка», сообщает «Сургутинформтв». «Чтобы преодолеть этот небольшой отрезок пути, местному жителю потребовалось полчаса, хотя светофоры работают», — отмечается на сайте СМИ. Ранее URA.RU рассказало, что из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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