В Сургуте машины встали в пробку из-за дачников

18 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Автомобилисты считают, что пробка образовалась из-за наплыва дачников (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На въезде в Сургут (ХМАО) образовался затор. Автомобилисты считают, что пробка возникла из-за наплыва дачников. Очередь из автомобилей начинается от поворота на кладбище и тянется до «Китайского рынка», сообщает «Сургутинформтв». «Чтобы преодолеть этот небольшой отрезок пути, местному жителю потребовалось полчаса, хотя светофоры работают», — отмечается на сайте СМИ. Ранее URA.RU рассказало, что из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге.

На въезде в Сургут (ХМАО) образовался затор. Автомобилисты считают, что пробка возникла из-за наплыва дачников. Очередь из автомобилей начинается от поворота на кладбище и тянется до «Китайского рынка», сообщает «Сургутинформтв». «Чтобы преодолеть этот небольшой отрезок пути, местному жителю потребовалось полчаса, хотя светофоры работают», — отмечается на сайте СМИ. Ранее URA.RU рассказало, что из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге.