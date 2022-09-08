Из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге, сообщают местные telegram-каналы.
«На объездной серьезное ДТП с двумя иномарками. По сообщениям очевидцев, все живы. На выезде из города образовался затор, начинается от Ауры», — сообщает telegram-канал «SiTV».
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»