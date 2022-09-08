08 сентября 2022
07 сентября 2022

В Сургуте из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Из-за ДТП образовалась пробка Фото:

Из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге, сообщают местные telegram-каналы.

«На объездной серьезное ДТП с двумя иномарками. По сообщениям очевидцев, все живы. На выезде из города образовался затор, начинается от Ауры», — сообщает telegram-канал «SiTV».

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В Сургуте на объездной дороге произошла серьезная авария
ДТП на объездной в Сургуте спровоцировало пробку

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Из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге, сообщают местные telegram-каналы. «На объездной серьезное ДТП с двумя иномарками. По сообщениям очевидцев, все живы. На выезде из города образовался затор, начинается от Ауры», — сообщает telegram-канал «SiTV». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
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