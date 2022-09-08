В Сургуте из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка. Фото

09 сентября 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП образовалась пробка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге, сообщают местные telegram-каналы. «На объездной серьезное ДТП с двумя иномарками. По сообщениям очевидцев, все живы. На выезде из города образовался затор, начинается от Ауры», — сообщает telegram-канал «SiTV». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В Сургуте на объездной дороге произошла серьезная авария Telegram-канал «SiTV» ДТП на объездной в Сургуте спровоцировало пробку Telegram-канал «SiTV»

Из-за ДТП затруднено движение в Сургуте (ХМАО). Машины столкнулись на объездной дороге, сообщают местные telegram-каналы. «На объездной серьезное ДТП с двумя иномарками. По сообщениям очевидцев, все живы. На выезде из города образовался затор, начинается от Ауры», — сообщает telegram-канал «SiTV». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.