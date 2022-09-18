Британцы возмущены поступком президента Армении Ваагна Хачатуряна, который сфотографировался на похоронах британской королевы Елизаветы II. Статья об этом вышла в издании The Sun.
«Президент Армении вызвал ярость после того, как подчиненный сфотографировал его перед гробом королевы в Вестминстер-холле. Строгие правила внутри торжественного 1000-летнего здания, где покоится королева, запрещают использование любых камер. Те, кто входит в большой зал, получают документ с изложением правил», — говорится в материале.
Сообщается также, что из-за случившегося были возмущены как находившиеся там сотрудники зала, так и рядовые британцы. В комментариях приводятся слова тех, кто стал свидетелем этого происшествия.
«В том зале были сотни людей — все молчали. Только он — тяв-тяв-тяв. Он явно собирался сфотографироваться», — говорится в статье The Sun.
«Правила чрезвычайно просты. Мы просто просим людей вести себя уважительно и не фотографировать. Каждый сумел следовать этим правилам в точности, кроме этого одного человека», — сказал один из сотрудников.
Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Букингемский дворец 14 сентября, передает VSE42.Ru. Президент России Владимир Путин не был приглашен на похороны британской королевы, дополняет «Царьград».
Фотография представлена изданием The Sun
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Британцы возмущены поступком президента Армении Ваагна Хачатуряна, который сфотографировался на похоронах британской королевы Елизаветы II. Статья об этом вышла в издании The Sun. «Президент Армении вызвал ярость после того, как подчиненный сфотографировал его перед гробом королевы в Вестминстер-холле. Строгие правила внутри торжественного 1000-летнего здания, где покоится королева, запрещают использование любых камер. Те, кто входит в большой зал, получают документ с изложением правил», — говорится в материале. Сообщается также, что из-за случившегося были возмущены как находившиеся там сотрудники зала, так и рядовые британцы. В комментариях приводятся слова тех, кто стал свидетелем этого происшествия. «В том зале были сотни людей — все молчали. Только он — тяв-тяв-тяв. Он явно собирался сфотографироваться», — говорится в статье The Sun. «Правила чрезвычайно просты. Мы просто просим людей вести себя уважительно и не фотографировать. Каждый сумел следовать этим правилам в точности, кроме этого одного человека», — сказал один из сотрудников. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Букингемский дворец 14 сентября, передает VSE42.Ru. Президент России Владимир Путин не был приглашен на похороны британской королевы, дополняет «Царьград».