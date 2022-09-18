Президент Армении возмутил британцев снимком у гроба Елизаветы II. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет Фото:
новость из сюжета
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Британцы возмущены поступком президента Армении Ваагна Хачатуряна, который сфотографировался на похоронах британской королевы Елизаветы II. Статья об этом вышла в издании The Sun.

«Президент Армении вызвал ярость после того, как подчиненный сфотографировал его перед гробом королевы в Вестминстер-холле. Строгие правила внутри торжественного 1000-летнего здания, где покоится королева, запрещают использование любых камер. Те, кто входит в большой зал, получают документ с изложением правил», — говорится в материале.

Сообщается также, что из-за случившегося были возмущены как находившиеся там сотрудники зала, так и рядовые британцы. В комментариях приводятся слова тех, кто стал свидетелем этого происшествия.

«В том зале были сотни людей — все молчали. Только он — тяв-тяв-тяв. Он явно собирался сфотографироваться», — говорится в статье The Sun.

«Правила чрезвычайно просты. Мы просто просим людей вести себя уважительно и не фотографировать. Каждый сумел следовать этим правилам в точности, кроме этого одного человека», — сказал один из сотрудников.

Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Букингемский дворец 14 сентября, передает VSE42.Ru. Президент России Владимир Путин не был приглашен на похороны британской королевы, дополняет «Царьград».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Британцы возмущены поступком президента Армении Ваагна Хачатуряна, который сфотографировался на похоронах британской королевы Елизаветы II. Статья об этом вышла в издании The Sun. «Президент Армении вызвал ярость после того, как подчиненный сфотографировал его перед гробом королевы в Вестминстер-холле. Строгие правила внутри торжественного 1000-летнего здания, где покоится королева, запрещают использование любых камер. Те, кто входит в большой зал, получают документ с изложением правил», — говорится в материале. Сообщается также, что из-за случившегося были возмущены как находившиеся там сотрудники зала, так и рядовые британцы. В комментариях приводятся слова тех, кто стал свидетелем этого происшествия. «В том зале были сотни людей — все молчали. Только он — тяв-тяв-тяв. Он явно собирался сфотографироваться», — говорится в статье The Sun. «Правила чрезвычайно просты. Мы просто просим людей вести себя уважительно и не фотографировать. Каждый сумел следовать этим правилам в точности, кроме этого одного человека», — сказал один из сотрудников. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Букингемский дворец 14 сентября, передает VSE42.Ru. Президент России Владимир Путин не был приглашен на похороны британской королевы, дополняет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...