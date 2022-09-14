В Лондоне началось прощание с Елизаветой II

14 сентября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Великобритании стартовала траурная процессия с гробом королевы Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Траурная процессия с гробом королевы Великобритании Елизаветы II выехала из Букингемского дворца и отправилась к зданию парламента, где будет проходить многодневное публичное прощание с монархом. Об этом сообщает New York Times. «Вестминстерский холл будет открыт для прощания с королевой в течение четырех с половиной дней — с 17:00 (19:00 мск) 14 сентября до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября», — указано в публикации. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российского лидера планов посещать похороны Елизаветы II, его слова передавал «Взгляд». Вместо президента на похороны приедет представитель РФ.

Траурная процессия с гробом королевы Великобритании Елизаветы II выехала из Букингемского дворца и отправилась к зданию парламента, где будет проходить многодневное публичное прощание с монархом. Об этом сообщает New York Times. «Вестминстерский холл будет открыт для прощания с королевой в течение четырех с половиной дней — с 17:00 (19:00 мск) 14 сентября до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября», — указано в публикации. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российского лидера планов посещать похороны Елизаветы II, его слова передавал «Взгляд». Вместо президента на похороны приедет представитель РФ.