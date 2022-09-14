В Лондоне началось прощание с Елизаветой II

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В Великобритании стартовала траурная процессия с гробом королевы Великобритании Фото:

Траурная процессия с гробом королевы Великобритании Елизаветы II выехала из Букингемского дворца и отправилась к зданию парламента, где будет проходить многодневное публичное прощание с монархом. Об этом сообщает New York Times.

«Вестминстерский холл будет открыт для прощания с королевой в течение четырех с половиной дней — с 17:00 (19:00 мск) 14 сентября до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября», — указано в публикации.

Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российского лидера планов посещать похороны Елизаветы II, его слова передавал «Взгляд». Вместо президента на похороны приедет представитель РФ.

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Траурная процессия с гробом королевы Великобритании Елизаветы II выехала из Букингемского дворца и отправилась к зданию парламента, где будет проходить многодневное публичное прощание с монархом. Об этом сообщает New York Times. «Вестминстерский холл будет открыт для прощания с королевой в течение четырех с половиной дней — с 17:00 (19:00 мск) 14 сентября до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября», — указано в публикации. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российского лидера планов посещать похороны Елизаветы II, его слова передавал «Взгляд». Вместо президента на похороны приедет представитель РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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