Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского

19 сентября 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов сообщил о нескольких покушениях на его жизнь Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что его хотят убить по личному указанию украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, в Киеве считают, что он предал Украину. «Они [власти Украины] посчитали, что я предатель и предал Украину», — сказал Стремоусов в интервью французским журналистам, кадры которого опубликованы в своем telegram-канале. «Меня хотят убить по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского. Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик. Стремоусов отметил, что сейчас безопасность его и членов его семьи обеспечивают сотрудники российских спецслужб. Он не исключил, что в настоящее время в Херсоне есть группы, которые его выслеживают с целью убийства. По его словам, Киев не сможет с помощью убийства достичь своих целей и вернуть под свой контроль Херсонскую область. Ранее Стремоусов сообщал, что Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил. Он заявил, что Херсон есть и будет русским городом. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.

Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что его хотят убить по личному указанию украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, в Киеве считают, что он предал Украину. «Они [власти Украины] посчитали, что я предатель и предал Украину», — сказал Стремоусов в интервью французским журналистам, кадры которого опубликованы в своем telegram-канале. «Меня хотят убить по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского. Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик. Стремоусов отметил, что сейчас безопасность его и членов его семьи обеспечивают сотрудники российских спецслужб. Он не исключил, что в настоящее время в Херсоне есть группы, которые его выслеживают с целью убийства. По его словам, Киев не сможет с помощью убийства достичь своих целей и вернуть под свой контроль Херсонскую область. Ранее Стремоусов сообщал, что Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил. Он заявил, что Херсон есть и будет русским городом. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.