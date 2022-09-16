Стремоусов: союзные силы полностью контролируют Херсонскую область

Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил. Об этом заявил заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Все заявления укронацистов о взятии Киселевки, Александровки, Железного Порта, Давыдов Брода, Бериславского района и других населенных пунктов Херсонской области, не соответствуют действительности. Вся освобожденная территория Херсонской области находятся под полным контролем союзных сил», — написал он в Telegram.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что ВСУ якобы освободили село Киселевка Херсонской области. Стремоусов сказал, что не сдадут регион ВСУ. Он заявил, что Херсон есть и будет русским городом. Военкор «Известий» подтверждала, что украинских солдат на территории населенного пункта нет. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.
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Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил. Об этом заявил заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Все заявления укронацистов о взятии Киселевки, Александровки, Железного Порта, Давыдов Брода, Бериславского района и других населенных пунктов Херсонской области, не соответствуют действительности. Вся освобожденная территория Херсонской области находятся под полным контролем союзных сил», — написал он в Telegram. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что ВСУ якобы освободили село Киселевка Херсонской области. Стремоусов сказал, что не сдадут регион ВСУ. Он заявил, что Херсон есть и будет русским городом. Военкор «Известий» подтверждала, что украинских солдат на территории населенного пункта нет. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.