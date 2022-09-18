Премьер-министра Чехии Фиалу уличили в русофобии из-за Украины

19 сентября 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Премьер Чехии призвал считать русских врагами, пишет Parlamentní listy Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией из-за Украины, он ввел правило «коллективной вины: кто русский — тот враг». Об этом написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы. «Поставляя оружие на Украину, премьер [министр Чехии] Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг», — написал обозреватель. Он предположил, что премьер Чехии проводит антироссийскую политику. Вероятно, по его словам, поводом для этого стало навязанное мнение западных союзников. Ранее сообщалось, что в Чехии проходит акция протеста против антироссийской политики властей. Стало известно, что около 70 тысяч граждан вышли на Вацлавскую площадь с требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщал чешский портал Ceske noviny.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией из-за Украины, он ввел правило «коллективной вины: кто русский — тот враг». Об этом написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы. «Поставляя оружие на Украину, премьер [министр Чехии] Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг», — написал обозреватель. Он предположил, что премьер Чехии проводит антироссийскую политику. Вероятно, по его словам, поводом для этого стало навязанное мнение западных союзников. Ранее сообщалось, что в Чехии проходит акция протеста против антироссийской политики властей. Стало известно, что около 70 тысяч граждан вышли на Вацлавскую площадь с требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщал чешский портал Ceske noviny.