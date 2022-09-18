18 сентября 2022

Премьер-министра Чехии Фиалу уличили в русофобии из-за Украины

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Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Премьер Чехии призвал считать русских врагами, пишет Parlamentní listy Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией из-за Украины, он ввел правило «коллективной вины: кто русский — тот враг». Об этом написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы.

«Поставляя оружие на Украину, премьер [министр Чехии] Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг», — написал обозреватель.

Он предположил, что премьер Чехии проводит антироссийскую политику. Вероятно, по его словам, поводом для этого стало навязанное мнение западных союзников.

Ранее сообщалось, что в Чехии проходит акция протеста против антироссийской политики властей. Стало известно, что около 70 тысяч граждан вышли на Вацлавскую площадь с требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщал чешский портал Ceske noviny.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией из-за Украины, он ввел правило «коллективной вины: кто русский — тот враг». Об этом написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы. «Поставляя оружие на Украину, премьер [министр Чехии] Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг», — написал обозреватель. Он предположил, что премьер Чехии проводит антироссийскую политику. Вероятно, по его словам, поводом для этого стало навязанное мнение западных союзников. Ранее сообщалось, что в Чехии проходит акция протеста против антироссийской политики властей. Стало известно, что около 70 тысяч граждан вышли на Вацлавскую площадь с требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщал чешский портал Ceske noviny.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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