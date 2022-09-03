Жители Чехии вышли на митинг против властей, развязавших кризис

Ceske noviny: жители Праги вышли на антиправительственный митинг из-за энергетического кризиса

03 сентября 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Жители Чехии требуют вернуть Россию в качестве основного поставщика газа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Чехии проходит акция протеста против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. Около 70 тысяч граждан вышли на Вацлавскую площадь с требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщает чешский портал Ceske noviny. «На Вацлавской площади проходит митинг. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек», — сообщают авторы портала со ссылкой на данные полиции. В статье говорится, что организаторы демонстрации требуют отставки правительства, смягчения последствий энергетического кризиса и возмещения полученного в результате него ущерба. «Они требуют <…> военного нейтралитета и обеспечения прямых контрактов с поставщиками газа по низким ценам, особенно с Россией. По их мнению, Чехии необходимо изменить систему распределения и расчетов за электроэнергию, чтобы она не платила посредникам на бирже», — сообщают авторы. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российский энергоресурсов.

В Чехии проходит акция протеста против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. Около 70 тысяч граждан вышли на Вацлавскую площадь с требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщает чешский портал Ceske noviny. «На Вацлавской площади проходит митинг. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек», — сообщают авторы портала со ссылкой на данные полиции. В статье говорится, что организаторы демонстрации требуют отставки правительства, смягчения последствий энергетического кризиса и возмещения полученного в результате него ущерба. «Они требуют <…> военного нейтралитета и обеспечения прямых контрактов с поставщиками газа по низким ценам, особенно с Россией. По их мнению, Чехии необходимо изменить систему распределения и расчетов за электроэнергию, чтобы она не платила посредникам на бирже», — сообщают авторы. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российский энергоресурсов.