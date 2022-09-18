18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В тюменском аэропорту Рощино задерживаются вылеты самолетов из-за тумана. Фото

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург задерживается из-за метеоусловий (архивное фото) Фото:

В тюменском аэропорту задерживаются рейсы из-за тумана, который накрыл взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«На данный момент скопилось много людей, ожидающих посадку в самолеты. Точно уже задержан один рейс „Аэрофлота“, который должен был вылететь в 5:25 в Москву. Также задержан мой рейс в Санкт-Петербург, вылететь должен был в 5:45. Сейчас его перенесли на 8:30 из-за метеоусловий», — рассказал читатель URA.RU.

Он отметил, что задержки рейсов могут быть связаны с плотным туманом, который виден на взлетно-посадочной полосе. При этом на подъезде к аэропорту был плотный туман.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», на рейс Тюмень-Санкт-Петербург авиакомпании «Аэрофлот» завершена посадка. При этом рейс в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 5:40, отменен.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается.

Тюменцы ожидают посадки в аропорту Рощино
Фото:
Взлетно-посадочную полосу в Рощино накрыло плотным туманом
Фото:
Расписание рейсов аэропорта Рощино

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В тюменском аэропорту задерживаются рейсы из-за тумана, который накрыл взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На данный момент скопилось много людей, ожидающих посадку в самолеты. Точно уже задержан один рейс „Аэрофлота“, который должен был вылететь в 5:25 в Москву. Также задержан мой рейс в Санкт-Петербург, вылететь должен был в 5:45. Сейчас его перенесли на 8:30 из-за метеоусловий», — рассказал читатель URA.RU. Он отметил, что задержки рейсов могут быть связаны с плотным туманом, который виден на взлетно-посадочной полосе. При этом на подъезде к аэропорту был плотный туман. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», на рейс Тюмень-Санкт-Петербург авиакомпании «Аэрофлот» завершена посадка. При этом рейс в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 5:40, отменен. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается.
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