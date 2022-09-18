В тюменском аэропорту Рощино задерживаются вылеты самолетов из-за тумана. Фото

19 сентября 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург задерживается из-за метеоусловий (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменском аэропорту задерживаются рейсы из-за тумана, который накрыл взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На данный момент скопилось много людей, ожидающих посадку в самолеты. Точно уже задержан один рейс „Аэрофлота“, который должен был вылететь в 5:25 в Москву. Также задержан мой рейс в Санкт-Петербург, вылететь должен был в 5:45. Сейчас его перенесли на 8:30 из-за метеоусловий», — рассказал читатель URA.RU. Он отметил, что задержки рейсов могут быть связаны с плотным туманом, который виден на взлетно-посадочной полосе. При этом на подъезде к аэропорту был плотный туман. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», на рейс Тюмень-Санкт-Петербург авиакомпании «Аэрофлот» завершена посадка. При этом рейс в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 5:40, отменен. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается. Тюменцы ожидают посадки в аропорту Рощино Фото: читатель URA.RU Взлетно-посадочную полосу в Рощино накрыло плотным туманом Фото: читатель URA.RU Расписание рейсов аэропорта Рощино Скрин: онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино

В тюменском аэропорту задерживаются рейсы из-за тумана, который накрыл взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На данный момент скопилось много людей, ожидающих посадку в самолеты. Точно уже задержан один рейс „Аэрофлота“, который должен был вылететь в 5:25 в Москву. Также задержан мой рейс в Санкт-Петербург, вылететь должен был в 5:45. Сейчас его перенесли на 8:30 из-за метеоусловий», — рассказал читатель URA.RU. Он отметил, что задержки рейсов могут быть связаны с плотным туманом, который виден на взлетно-посадочной полосе. При этом на подъезде к аэропорту был плотный туман. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», на рейс Тюмень-Санкт-Петербург авиакомпании «Аэрофлот» завершена посадка. При этом рейс в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 5:40, отменен. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается.