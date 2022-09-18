18 сентября 2022
17 сентября 2022

В Тюмени более десятка детей пострадали из-за промо-акции магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, детский сад, детство, дети, закрыли глаза
Детям в глаза попадал защитный слой с промо-карточек магазина Фото:

В Тюмени 12 детей попали в больницу из-за акции, которую проводил один из магазинов: несовершеннолетние ранили глаза, пытаясь стереть защитный слой с промо-карточек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

«В приемное отделение детского стационара ОКБ № 2 поступило двенадцать пациентов с одинаковыми симптомами: слезотечением, а также постоянным желанием детей тереть глаз. Им в глаза попадала пленка защитного слоя, которую дети стирали с карточек. По словам родителей, их раздавали в одном из магазинов города», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Промо-акция обернулась массовым травмированием. Как поясняли родители, дети стирали пленку на улице, и ветром ее частички залетали им в глаза. В итоге пленка оседала на роговице, и удалять ее пришлось под микроскопом.

Множественные обращения в больницу с похожими симптомами происходили в июле. Травмированные дети поступали каждый день, на протяжении полутора недель. Название торговой точки в пресс-службе больницы не озвучили, сославшись на то, что оно им неизвестно.

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В Тюмени 12 детей попали в больницу из-за акции, которую проводил один из магазинов: несовершеннолетние ранили глаза, пытаясь стереть защитный слой с промо-карточек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. «В приемное отделение детского стационара ОКБ № 2 поступило двенадцать пациентов с одинаковыми симптомами: слезотечением, а также постоянным желанием детей тереть глаз. Им в глаза попадала пленка защитного слоя, которую дети стирали с карточек. По словам родителей, их раздавали в одном из магазинов города», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Промо-акция обернулась массовым травмированием. Как поясняли родители, дети стирали пленку на улице, и ветром ее частички залетали им в глаза. В итоге пленка оседала на роговице, и удалять ее пришлось под микроскопом. Множественные обращения в больницу с похожими симптомами происходили в июле. Травмированные дети поступали каждый день, на протяжении полутора недель. Название торговой точки в пресс-службе больницы не озвучили, сославшись на то, что оно им неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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