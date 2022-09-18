В Тюмени более десятка детей пострадали из-за промо-акции магазина

Детям в глаза попадал защитный слой с промо-карточек магазина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени 12 детей попали в больницу из-за акции, которую проводил один из магазинов: несовершеннолетние ранили глаза, пытаясь стереть защитный слой с промо-карточек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

«В приемное отделение детского стационара ОКБ № 2 поступило двенадцать пациентов с одинаковыми симптомами: слезотечением, а также постоянным желанием детей тереть глаз. Им в глаза попадала пленка защитного слоя, которую дети стирали с карточек. По словам родителей, их раздавали в одном из магазинов города», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Промо-акция обернулась массовым травмированием. Как поясняли родители, дети стирали пленку на улице, и ветром ее частички залетали им в глаза. В итоге пленка оседала на роговице, и удалять ее пришлось под микроскопом.

Множественные обращения в больницу с похожими симптомами происходили в июле. Травмированные дети поступали каждый день, на протяжении полутора недель. Название торговой точки в пресс-службе больницы не озвучили, сославшись на то, что оно им неизвестно.