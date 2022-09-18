Пермский лесничий за взятку скрыл захват земли

Мужчина получал взятки регулярно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В микрорайоне Левшино лесничий попался на получении взятки от пермяка, самовольно захватившего землю, принадлежащую лесному фонду. Подробности о незаконной деятельности госслужащего рассказали в СУ СКР по Пермскому краю и региональном ГУ МВД.

«Установлено, что лесничий Левшинского городского лесничества получал взятки с пермяка, самовольно захватившего лесной участок. Чтобы скрыть факт захвата земли, лесничему регулярно передавали определенную сумму денег. На передаче одной из взяток мужчину поймали с поличным», — рассказали в ведомствах.

В отношении госслужащего возбуждено уголовное дело, на время следствия он заключен под стражу. Лесничему грозит до 12 лет тюрьмы.