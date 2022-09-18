18 сентября 2022
17 сентября 2022

Пермский лесничий за взятку скрыл захват земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
Мужчина получал взятки регулярно Фото:

В микрорайоне Левшино лесничий попался на получении взятки от пермяка, самовольно захватившего землю, принадлежащую лесному фонду. Подробности о незаконной деятельности госслужащего рассказали в СУ СКР по Пермскому краю и региональном ГУ МВД.

«Установлено, что лесничий Левшинского городского лесничества получал взятки с пермяка, самовольно захватившего лесной участок. Чтобы скрыть факт захвата земли, лесничему регулярно передавали определенную сумму денег. На передаче одной из взяток мужчину поймали с поличным», — рассказали в ведомствах.

В отношении госслужащего возбуждено уголовное дело, на время следствия он заключен под стражу. Лесничему грозит до 12 лет тюрьмы.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В микрорайоне Левшино лесничий попался на получении взятки от пермяка, самовольно захватившего землю, принадлежащую лесному фонду. Подробности о незаконной деятельности госслужащего рассказали в СУ СКР по Пермскому краю и региональном ГУ МВД. «Установлено, что лесничий Левшинского городского лесничества получал взятки с пермяка, самовольно захватившего лесной участок. Чтобы скрыть факт захвата земли, лесничему регулярно передавали определенную сумму денег. На передаче одной из взяток мужчину поймали с поличным», — рассказали в ведомствах. В отношении госслужащего возбуждено уголовное дело, на время следствия он заключен под стражу. Лесничему грозит до 12 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...