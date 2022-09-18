В Челябинске заменят строительный материал, состоящий из боевых отравляющих веществ

В регионе построят завод, который позволит производить экологичные полимеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске Уральский НОЦ Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) совместно с заводом «Современные технологии изоляции» (СТИ) разрабатывает новую технологию производства полиуретанов. Эта технология предполагает отказ от использования изоцианатов, получаемых на основе фосгена и хлора и являющихся боевыми отравляющими веществами, сообщили в пресс-службе вуза.

«Изоцианаты — это группа веществ, которые входят в состав промышленных материалов. Проект направлен на создание уникального производства неизоцианатных полиуретанов, синтезируемых из отечественных компонентов растительного происхождения. Разрабатываемая технология предполагает отказ от использования изоцианатов получаемых на основе фосгена и хлора, которые являются боевыми отравляющими веществами», — отмечают в пресс-службе ЮУрГУ.

Завод СТИ занимается производством теплоизолированных труб для теплотрасс ЖКХ, транспортировки нефти и газа. Для изоляции труб используется пенополиуретан. На сегодняшний день полиуретан — самый распространенный полимер в мире, он используется для производства широкого спектра продукции в самых разных отраслях: одежды, обуви, мебели, утеплителей.

«Понимая широту будущей продуктовой линейки, мы заинтересованы в том, чтобы научный партнер находился в Челябинской области. Мы вкладываем средства в создание лаборатории, так как в дальнейшем мы планируем строительство завода и нам нужны будут специалисты. И мы работаем с ЮУрГУ, так как для нас важно развитие необходимых нам компетенций у будущих выпускников», — сообщил директор завода СТИ Владимир Толкач.

Внедрение новой «зеленой» технологии производства полиуретана является импортозамещающим проектом. А строительство завода, где будет применяться такая технология, обеспечит высокотехнологичными рабочими местами химиков, химтехнологов и экологов области.

Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить их роль в решении важнейших задач развития общества и страны.