Пермяк поймал огромную щуку. Фото

19 сентября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Рыбак постоянно экспериментирует с наживками (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU Житель Перми Валерий Аликин поймал на Камском водохранилище большую щуку. Впечатлениями от удачной рыбалки мужчина поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Налил чайку, поставил на лавочку, вдруг спиннинг потянуло, подсекаю, давит и давит, не выходит, ну покажись! Чай разлил на лавку, как будто в лепешку сел, хорошо тепло. Рыба начала сдаваться, такая обалденная, дрожь в руках и лодке. Норму выполнил, можно до дома, поймано еще пяток штук, все отпущено», — поделился эмоциями рыбак. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров. Мужчина — опытный рыбак и часто делится в соцсетях богатым уловом. В начале сентября ему удалось за 5 часов поймать более 60 рыб. Большую часть добычи Аликин выпустил обратно в реку. Ранее пермяку Андрею Мокину удалось выловить двух огромных сомов. Вес первого сома — около 8,5 кг, второго — 25 кг. Размер щуки впечатляет Валерий Аликин/vk.com

Житель Перми Валерий Аликин поймал на Камском водохранилище большую щуку. Впечатлениями от удачной рыбалки мужчина поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Налил чайку, поставил на лавочку, вдруг спиннинг потянуло, подсекаю, давит и давит, не выходит, ну покажись! Чай разлил на лавку, как будто в лепешку сел, хорошо тепло. Рыба начала сдаваться, такая обалденная, дрожь в руках и лодке. Норму выполнил, можно до дома, поймано еще пяток штук, все отпущено», — поделился эмоциями рыбак. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров. Мужчина — опытный рыбак и часто делится в соцсетях богатым уловом. В начале сентября ему удалось за 5 часов поймать более 60 рыб. Большую часть добычи Аликин выпустил обратно в реку. Ранее пермяку Андрею Мокину удалось выловить двух огромных сомов. Вес первого сома — около 8,5 кг, второго — 25 кг.