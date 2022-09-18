18 сентября 2022
17 сентября 2022

Пермяк поймал огромную щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , рыбалка, улов, щука
Рыбак постоянно экспериментирует с наживками (архивное фото) Фото:

Житель Перми Валерий Аликин поймал на Камском водохранилище большую щуку. Впечатлениями от удачной рыбалки мужчина поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Налил чайку, поставил на лавочку, вдруг спиннинг потянуло, подсекаю, давит и давит, не выходит, ну покажись! Чай разлил на лавку, как будто в лепешку сел, хорошо тепло. Рыба начала сдаваться, такая обалденная, дрожь в руках и лодке. Норму выполнил, можно до дома, поймано еще пяток штук, все отпущено», — поделился эмоциями рыбак. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров.

Мужчина — опытный рыбак и часто делится в соцсетях богатым уловом. В начале сентября ему удалось за 5 часов поймать более 60 рыб. Большую часть добычи Аликин выпустил обратно в реку.

Ранее пермяку Андрею Мокину удалось выловить двух огромных сомов. Вес первого сома — около 8,5 кг, второго — 25 кг.

Размер щуки впечатляет

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Житель Перми Валерий Аликин поймал на Камском водохранилище большую щуку. Впечатлениями от удачной рыбалки мужчина поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Налил чайку, поставил на лавочку, вдруг спиннинг потянуло, подсекаю, давит и давит, не выходит, ну покажись! Чай разлил на лавку, как будто в лепешку сел, хорошо тепло. Рыба начала сдаваться, такая обалденная, дрожь в руках и лодке. Норму выполнил, можно до дома, поймано еще пяток штук, все отпущено», — поделился эмоциями рыбак. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров. Мужчина — опытный рыбак и часто делится в соцсетях богатым уловом. В начале сентября ему удалось за 5 часов поймать более 60 рыб. Большую часть добычи Аликин выпустил обратно в реку. Ранее пермяку Андрею Мокину удалось выловить двух огромных сомов. Вес первого сома — около 8,5 кг, второго — 25 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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