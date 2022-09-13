13 сентября 2022

Пермяк похвастался огромным пойманным сомом. Фото

Пермяк поймал огромного сома весом в 25 кг
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Пермяк на лодке поймал двух сомов весом в 8,5 и 25 кг Фото:

Пермяк Андрей Мокин выловил огромного сома. Своим уловом мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Выходные удались. Глубина 17.5 метров наживка выползок на 14 мм. Эхолот, квок, а потом поклевка с такой уверенностью, как взял свое, подсечка и борьба с такой нежностью чтоб снасть не оторвать, ну естественно спиннинг в дугу», — рассказывает о рыбалке пермяк в паблике.

Всего мужчине удалось поймать двух сомов. Первый сом весит 8,5 кг, второй — 25 кг. Самую большую рыбу пермяк вытягивал на лодку около 20 минут.

Ранее URA.RU также рассказывало о другом пермяке, который выловил в Каме огромного сома. Рыба была настолько большой, что еле влезала в ванну.

Рыба весит 25 кг

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермяк Андрей Мокин выловил огромного сома. Своим уловом мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Выходные удались. Глубина 17.5 метров наживка выползок на 14 мм. Эхолот, квок, а потом поклевка с такой уверенностью, как взял свое, подсечка и борьба с такой нежностью чтоб снасть не оторвать, ну естественно спиннинг в дугу», — рассказывает о рыбалке пермяк в паблике. Всего мужчине удалось поймать двух сомов. Первый сом весит 8,5 кг, второй — 25 кг. Самую большую рыбу пермяк вытягивал на лодку около 20 минут. Ранее URA.RU также рассказывало о другом пермяке, который выловил в Каме огромного сома. Рыба была настолько большой, что еле влезала в ванну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...