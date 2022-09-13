Пермяк Андрей Мокин выловил огромного сома. Своим уловом мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Выходные удались. Глубина 17.5 метров наживка выползок на 14 мм. Эхолот, квок, а потом поклевка с такой уверенностью, как взял свое, подсечка и борьба с такой нежностью чтоб снасть не оторвать, ну естественно спиннинг в дугу», — рассказывает о рыбалке пермяк в паблике.
Всего мужчине удалось поймать двух сомов. Первый сом весит 8,5 кг, второй — 25 кг. Самую большую рыбу пермяк вытягивал на лодку около 20 минут.
Ранее URA.RU также рассказывало о другом пермяке, который выловил в Каме огромного сома. Рыба была настолько большой, что еле влезала в ванну.
Рыба весит 25 кг
«Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в vk.com
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Пермяк Андрей Мокин выловил огромного сома. Своим уловом мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Выходные удались. Глубина 17.5 метров наживка выползок на 14 мм. Эхолот, квок, а потом поклевка с такой уверенностью, как взял свое, подсечка и борьба с такой нежностью чтоб снасть не оторвать, ну естественно спиннинг в дугу», — рассказывает о рыбалке пермяк в паблике. Всего мужчине удалось поймать двух сомов. Первый сом весит 8,5 кг, второй — 25 кг. Самую большую рыбу пермяк вытягивал на лодку около 20 минут. Ранее URA.RU также рассказывало о другом пермяке, который выловил в Каме огромного сома. Рыба была настолько большой, что еле влезала в ванну.