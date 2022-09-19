ДТП произошло на трассе М5 возле Сима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинском отрезке трассы М5 на мосту возле Сима в ночь на 20 сентября дорогу засыпало газоблоками после ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«У МАЗа без прицепа отказали тормоза. Далее он совершил касательное ДТП с Ладой Грантой (зацепил зеркало), столкнулся с KIA K5, которому замял весь зад, и в продолжении столкнулся с полуприцепом впереди идущего МАЗа. В его прицепе находился груз в виде газоблоков, рассыпавшихся по дороге», — сообщили в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

На кадрах видео заметно, что движение на данном участке трассы затруднено, но не остановлено. По словам очевидцев, все участники аварии живы.