Глава МИД Венгрии попросил ЕС не вводить новые санкции против РФ

Евросоюзу нужно прекратить обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Экономические последствия санкций ощущают все страны мира, что четко ставит цель: мы должны сейчас сосредоточиться на мире. Генеральная Ассамблея ООН должна быть способствовать этому, а не эскалировать конфликт с помощью конкурирующих нарративов», — написал Сийярто в своих соцсетях.
В мире полагают, что последствия санкций окажутся сильнее последствий конфликта на Украине, отметил министр. Он отметил, что Евросоюз хочет использовать Генассамблею ООН, чтобы убедить другие страны в правильности санкций. Сийярто назвал это пустой тратой времени.
Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В Венгрии не поддержали антироссийские ограничения ЕС. В будущем страну могут исключить из Евросоюза из-за пророссийской позиции по санкциям, заявлял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. В начале сентября американское издание Politico со ссылкой на источник заявило, что Евросоюз пока не думает о новых санкциях против РФ, сообщает RT.
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