Глава МИД Венгрии попросил ЕС не вводить новые санкции против РФ

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
В Венгрии призвали ЕС сосредоточиться на мире Фото:
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Евросоюзу нужно прекратить обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Экономические последствия санкций ощущают все страны мира, что четко ставит цель: мы должны сейчас сосредоточиться на мире. Генеральная Ассамблея ООН должна быть способствовать этому, а не эскалировать конфликт с помощью конкурирующих нарративов», — написал Сийярто в своих соцсетях.

В мире полагают, что последствия санкций окажутся сильнее последствий конфликта на Украине, отметил министр. Он отметил, что Евросоюз хочет использовать Генассамблею ООН, чтобы убедить другие страны в правильности санкций. Сийярто назвал это пустой тратой времени.

Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В Венгрии не поддержали антироссийские ограничения ЕС. В будущем страну могут исключить из Евросоюза из-за пророссийской позиции по санкциям, заявлял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. В начале сентября американское издание Politico со ссылкой на источник заявило, что Евросоюз пока не думает о новых санкциях против РФ, сообщает RT.

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Евросоюзу нужно прекратить обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Экономические последствия санкций ощущают все страны мира, что четко ставит цель: мы должны сейчас сосредоточиться на мире. Генеральная Ассамблея ООН должна быть способствовать этому, а не эскалировать конфликт с помощью конкурирующих нарративов», — написал Сийярто в своих соцсетях. В мире полагают, что последствия санкций окажутся сильнее последствий конфликта на Украине, отметил министр. Он отметил, что Евросоюз хочет использовать Генассамблею ООН, чтобы убедить другие страны в правильности санкций. Сийярто назвал это пустой тратой времени. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В Венгрии не поддержали антироссийские ограничения ЕС. В будущем страну могут исключить из Евросоюза из-за пророссийской позиции по санкциям, заявлял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. В начале сентября американское издание Politico со ссылкой на источник заявило, что Евросоюз пока не думает о новых санкциях против РФ, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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