В Кремле не видят возможность дипломатически решить конфликт на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Перспектива дипломатического решения ситуации не просматривается, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент Россия не видит возможности дипломатически урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал Песков.

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В настоящий момент Россия не видит возможности дипломатически урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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