В Кремле не видят возможность дипломатически решить конфликт на Украине

Перспектива дипломатического решения ситуации не просматривается, считает Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В настоящий момент Россия не видит возможности дипломатически урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал Песков.
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