19 сентября 2022

В ХМАО будут судить чиновника за взятку в 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бутлегерами . Екатеринбург , полицейский, полицейский в суде
Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы Фото:

В суд ХМАО направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района, которого обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемый являясь должностным лицом, в феврале — марте 2018 года получил от предпринимателя взятку в виде денежных средств свыше 400 тысяч рублей. За полученные деньги он в силу должностных полномочий не принял меры по включению директора общества в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением организацией муниципальных контрактов», — сообщают в ведомстве.

Фамилию и имя обвиняемого в надзорном ведомстве не уточнили, но по информации источника URA.RU, речь идет о Сергее Бочкове, который уже уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Деньги экс-чиновник получил от компании «Нанопроект», выполнявшей работы по проектированию этнотуристического комплекса в Излучинске. Но проект не прошел Госэкспертизу, что грозило подрядчику внесением в реестр недобросовестных поставщиков и, как следствие, осложнило бы процесс получение новых контрактов. Но Бочков пообещал помощь компании за вознаграждение. За содеянное экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Также судом наложен арест на имущества подозреваемого.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО подозреваемый в получении взятки арестован на два месяца. В доме чиновника и в учреждении, где работал подозреваемый, прошли обыски с изъятием документов.

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В суд ХМАО направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района, которого обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый являясь должностным лицом, в феврале — марте 2018 года получил от предпринимателя взятку в виде денежных средств свыше 400 тысяч рублей. За полученные деньги он в силу должностных полномочий не принял меры по включению директора общества в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением организацией муниципальных контрактов», — сообщают в ведомстве. Фамилию и имя обвиняемого в надзорном ведомстве не уточнили, но по информации источника URA.RU, речь идет о Сергее Бочкове, который уже уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Деньги экс-чиновник получил от компании «Нанопроект», выполнявшей работы по проектированию этнотуристического комплекса в Излучинске. Но проект не прошел Госэкспертизу, что грозило подрядчику внесением в реестр недобросовестных поставщиков и, как следствие, осложнило бы процесс получение новых контрактов. Но Бочков пообещал помощь компании за вознаграждение. За содеянное экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Также судом наложен арест на имущества подозреваемого. Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО подозреваемый в получении взятки арестован на два месяца. В доме чиновника и в учреждении, где работал подозреваемый, прошли обыски с изъятием документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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