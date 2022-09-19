В ХМАО будут судить чиновника за взятку в 400 тысяч рублей

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В суд ХМАО направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района, которого обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемый являясь должностным лицом, в феврале — марте 2018 года получил от предпринимателя взятку в виде денежных средств свыше 400 тысяч рублей. За полученные деньги он в силу должностных полномочий не принял меры по включению директора общества в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением организацией муниципальных контрактов», — сообщают в ведомстве.

Фамилию и имя обвиняемого в надзорном ведомстве не уточнили, но по информации источника URA.RU, речь идет о Сергее Бочкове, который уже уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Деньги экс-чиновник получил от компании «Нанопроект», выполнявшей работы по проектированию этнотуристического комплекса в Излучинске. Но проект не прошел Госэкспертизу, что грозило подрядчику внесением в реестр недобросовестных поставщиков и, как следствие, осложнило бы процесс получение новых контрактов. Но Бочков пообещал помощь компании за вознаграждение. За содеянное экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Также судом наложен арест на имущества подозреваемого.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО подозреваемый в получении взятки арестован на два месяца. В доме чиновника и в учреждении, где работал подозреваемый, прошли обыски с изъятием документов.