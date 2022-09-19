Пермяков зовут работать в театр за зарплату в 40000 рублей

20 сентября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Звукооператор может совмещать работу в театре с другими мероприятиями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В пермском Театре-Театре открыты несколько вакансий с зарплатой от 25000 до 40000 рублей. Информация об этом появилась в официальной группе театра. «На данный момент среди открытых вакансий в театре также должности артиста балета, осветителя, звукооператора, закройщика мужского костюма и портного-универсала», — сообщается в посте. Театр — государственное бюджетное учреждение, поэтому сотрудники будут считаться госслужащими. Уровень зарплаты — разный. Так, например, у звукооператора она может колебаться от 25000 до 40000 рублей, в зависимости от занятости. График — плавающий. У портного и закройщика зарплата в районе 30000 рублей, при пятидневной рабочей неделе. Ранее URA.RU сообщало, что пермскому оборонному заводу не хватает кадров. Дочка «Мотовилихинских заводов» опубликовала 60 актуальных вакансий.

В пермском Театре-Театре открыты несколько вакансий с зарплатой от 25000 до 40000 рублей. Информация об этом появилась в официальной группе театра. «На данный момент среди открытых вакансий в театре также должности артиста балета, осветителя, звукооператора, закройщика мужского костюма и портного-универсала», — сообщается в посте. Театр — государственное бюджетное учреждение, поэтому сотрудники будут считаться госслужащими. Уровень зарплаты — разный. Так, например, у звукооператора она может колебаться от 25000 до 40000 рублей, в зависимости от занятости. График — плавающий. У портного и закройщика зарплата в районе 30000 рублей, при пятидневной рабочей неделе. Ранее URA.RU сообщало, что пермскому оборонному заводу не хватает кадров. Дочка «Мотовилихинских заводов» опубликовала 60 актуальных вакансий.