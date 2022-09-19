В Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады»

В Перми «Мотовилихинские заводы» массово ищут рабочих на военное производство

19 сентября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Предприятие ищет десятки рабочих на оборонное производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ»), входящее в состав ПАО «Мотовилихинские заводы», ищет сотрудников на военное производство. Предприятие разместило на сайте Headhunter более 60 вакансий. «Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, стабильную зарплату, возможность обучения и повышения квалификации, а также предоставляет социальный пакет, в рамках Коллективного договора. Это дотации на питание, санаторно-курортное лечение, различные виды матпомощи, путевки в детские лагеря, доплата за вредные условия труда, частичная компенсация найма жилья», — сообщается в описании вакансий. По данным сайта, предприятию требуются инженеры, слесари-электромонтажники, фрезеровщики, операторы-наладчики станков с программным обеспечением, машинисты кранов и другие сотрудники. В первую очередь заводу необходимы токари, которым предлагают зарплату от 70 тысяч рублей. Рабочих ЗАО «СКБ» ищет не только в Перми и Пермском крае, но также в Екатеринбурге, Челябинске, Миассе, Тюмени, Кургане, Ижевске. ЗАО «СКБ» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, разрабатывает и производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа «Смерч» и «Град». Ранее URA.RU рассказывало, что оборонные предприятия ЗАО «СКБ» и «Пермский пороховой завод» переходят на работу в три смены. По информации ряда СМИ, это нужно для своевременного исполнения гособоронзаказа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ»), входящее в состав ПАО «Мотовилихинские заводы», ищет сотрудников на военное производство. Предприятие разместило на сайте Headhunter более 60 вакансий. «Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, стабильную зарплату, возможность обучения и повышения квалификации, а также предоставляет социальный пакет, в рамках Коллективного договора. Это дотации на питание, санаторно-курортное лечение, различные виды матпомощи, путевки в детские лагеря, доплата за вредные условия труда, частичная компенсация найма жилья», — сообщается в описании вакансий. По данным сайта, предприятию требуются инженеры, слесари-электромонтажники, фрезеровщики, операторы-наладчики станков с программным обеспечением, машинисты кранов и другие сотрудники. В первую очередь заводу необходимы токари, которым предлагают зарплату от 70 тысяч рублей. Рабочих ЗАО «СКБ» ищет не только в Перми и Пермском крае, но также в Екатеринбурге, Челябинске, Миассе, Тюмени, Кургане, Ижевске. ЗАО «СКБ» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, разрабатывает и производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа «Смерч» и «Град». Ранее URA.RU рассказывало, что оборонные предприятия ЗАО «СКБ» и «Пермский пороховой завод» переходят на работу в три смены. По информации ряда СМИ, это нужно для своевременного исполнения гособоронзаказа.