Невролог Емельянов: молодые девушки чаще подвержены инсультам

21 сентября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Ишемическим инсультам подвержены девушки с 15-летнего возраста, считает Иван Емельянов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В юном возрасте ишемические инсульты, когда происходит сбой в кровеносной системе из-за тромбоэмболии, чаще случаются среди девушек, чем среди мужчин. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов. «Действительно, есть разница в предрасположенности к инсультам среди мужчин и женщин в молодом возрасте. Женщины в фертильном возрасте (с 15 лет, прим. URA.RU) более подвержены рискам возникновения сосудистых катастроф в пределах головного мозга, как правило, ишемического характера. Основными причинами такой особенности являются: гормональные сбои, следствия нарушений менструального цикла, прием оральных контрацептивов, гестационный диабет (повышение уровня глюкозы в крови), преэклампсия и артериальная гипертензия во время беременности или после родов», — объяснил Иван Емельянов. В целом, по словам невролога, инсульты стали чаще наблюдаться среди молодежи. «Средний возраст инсульта планомерно снижается за счет учащений случаев острых нарушений мозгового кровообращения среди трудоспособной части населения. То есть глобально среди детей статистика сосудистых катастроф длительное время значимо не меняется. Так почему же есть тенденция к учащению инсультов среди молодежи? В основном это можно связать с тем, что начали приобретать выраженную значимость в более молодом возрасте такие факторы риска, как гиподинамия, нарушение пищевого поведения, стрессовые расстройства. Значимую роль также играет наследственная предрасположенность, аномалии развития сосудов, питающих головной мозг. В ближайшее время стоит наблюдать за тем, насколько изменится статистика с учетом перенесенной коронавирусной инфекции», — добавил Емельянов. Ранее врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян отметила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей. Связано это с высоким содержанием в них синтетического никотина и ароматизаторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В юном возрасте ишемические инсульты, когда происходит сбой в кровеносной системе из-за тромбоэмболии, чаще случаются среди девушек, чем среди мужчин. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов. «Действительно, есть разница в предрасположенности к инсультам среди мужчин и женщин в молодом возрасте. Женщины в фертильном возрасте (с 15 лет, прим. URA.RU) более подвержены рискам возникновения сосудистых катастроф в пределах головного мозга, как правило, ишемического характера. Основными причинами такой особенности являются: гормональные сбои, следствия нарушений менструального цикла, прием оральных контрацептивов, гестационный диабет (повышение уровня глюкозы в крови), преэклампсия и артериальная гипертензия во время беременности или после родов», — объяснил Иван Емельянов. В целом, по словам невролога, инсульты стали чаще наблюдаться среди молодежи. «Средний возраст инсульта планомерно снижается за счет учащений случаев острых нарушений мозгового кровообращения среди трудоспособной части населения. То есть глобально среди детей статистика сосудистых катастроф длительное время значимо не меняется. Так почему же есть тенденция к учащению инсультов среди молодежи? В основном это можно связать с тем, что начали приобретать выраженную значимость в более молодом возрасте такие факторы риска, как гиподинамия, нарушение пищевого поведения, стрессовые расстройства. Значимую роль также играет наследственная предрасположенность, аномалии развития сосудов, питающих головной мозг. В ближайшее время стоит наблюдать за тем, насколько изменится статистика с учетом перенесенной коронавирусной инфекции», — добавил Емельянов. Ранее врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян отметила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей. Связано это с высоким содержанием в них синтетического никотина и ароматизаторов.