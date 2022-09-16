Врач Гамбарян предупредила о смертельной опасности электронных сигарет

Врач Гамбарян: электронные сигареты вызывают сердечно-сосудистые заболевания, пневмонии и онкологии

Никотин в электронных сигаретах может стать причиной развития опухолей, считает Маринэ Гамбарян Екатерина Сычкова

Курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Кальяны в свою очень могут стать причиной заражения туберкулезом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

«В электронных сигаретах находится в больших количествах токсичный синтетический никотин. Это наносит вред сердечно-сосудистой системе, легким и даже является стимулятором появления опухолей. Это доказано в лабораторных исследованиях. Еще электронные сигареты содержат ароматизаторы, и они тоже очень вредны для легких. Стабилизаторы пара вызывают атипичные пневмонии. В США даже была целая эпидемия. Люди, средний возраст 20 лет, попадали в отделения интенсивной терапии, умирали. И врачи не понимали, что это за пневмония, такое же матовое стекло, как при ковидной», — объяснила Маринэ Гамбарян.

Пульмонолог добавила, что кальяны могут оказаться переносчиками инфекционных заболеваний. «В трубках кальянов могут развиться разные инфекции, включая вирусные, бактериальные и даже туберкулез. Если мундштуки заменимы, то в шлангах все остается. Трубки являются отличной средой для размножения бактерий, там тепло и сыро. И у людей, которые курят кальяны в группах или в публичных местах, большой риск подхватить инфекцию. Плюс, это тот же табак, там есть смолы, дым поступает в легкие, содержатся ароматизаторы. И полная кальянная сессия равносильна 10-20 сигаретам. То есть эффект сравним с курением обычных сигарет и воздействием на здоровье. Иногда даже больше», — подчеркнула Гамбарян.

Ранее заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, заслуженный врач России, профессор Ян Габинский заявил, что курение во время стресса увеличивает риск инфаркта, инсульта. И может стать причиной внезапной смерти, отмечал он.