В Госдуме хотят внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время»

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В Уголовном кодексе появится понятие «военное время» Фото:

Государственная дума РФ предложила внести в Уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы.

«В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“ (статья 63). Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже», — следует из пояснительной записки.

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Государственная дума РФ предложила внести в Уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы. «В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“ (статья 63). Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже», — следует из пояснительной записки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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