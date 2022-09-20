В Госдуме хотят внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время»

В Уголовном кодексе появится понятие «военное время»
Государственная дума РФ предложила внести в Уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы.
«В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“ (статья 63). Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже», — следует из пояснительной записки.
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