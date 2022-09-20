Госдума рассматривает поправки о мобилизации и военном времени: главное

20 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Поправками в Уголовный кодекс вводится целый набор новых статей УК РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственная дума РФ выступила с предложением внести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы. «Госдума вводит в УК понятие „мобилизация“, „военное положение“ и „военное время“», — сообщается на сайте законопроектов. Так, согласно новым поправкам, лишение свободы вплоть до 15 лет будет грозить за мародерство, добровольную сдачу в плен, и самовольное оставление части в период боевых действий. Как сообщается в документе, поправками в Уголовный кодекс вводится целый набор новых статей УК РФ. «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1). За сдачу в плен в случае, если нет признаков государственной измены, грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

«Мародерство» (статья 356.1). За мародерство будет грозить лишение свободы — вплоть до 15 лет колонии.

В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63).

Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже: — от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свободы, а не до одного года, как это было ранее; — от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет; — свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет. Отказники. Неисполнение подчиненным приказа, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). Депутаты Госдумы могут принять законопроект одновременно в третьем и окончательном чтении. По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня. Законопроект начнет действовать в день его официального опубликования. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По словам Кадырова, от россиян должна идти инициатива помощи своему государству, причем не словами, а действиями. А в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что у России достаточно средств и сил для проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная дума РФ выступила с предложением внести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы. «Госдума вводит в УК понятие „мобилизация“, „военное положение“ и „военное время“», — сообщается на сайте законопроектов. Так, согласно новым поправкам, лишение свободы вплоть до 15 лет будет грозить за мародерство, добровольную сдачу в плен, и самовольное оставление части в период боевых действий. Как сообщается в документе, поправками в Уголовный кодекс вводится целый набор новых статей УК РФ. — от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свободы, а не до одного года, как это было ранее; — от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет; — свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет. Депутаты Госдумы могут принять законопроект одновременно в третьем и окончательном чтении. По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня. Законопроект начнет действовать в день его официального опубликования. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По словам Кадырова, от россиян должна идти инициатива помощи своему государству, причем не словами, а действиями. А в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что у России достаточно средств и сил для проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.