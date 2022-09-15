Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию»

15 сентября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил о «самобилизации» в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна инициировать «самомобилизацию». Об этом написал в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать „самомобилизация“», — написал он. По словам Кадырова, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. От россиян должна идти инициатива помощи своему государству, причем не словами, а действиями. «Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», — уточнил Кадыров. По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. При этом в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется.

Россия должна инициировать «самомобилизацию». Об этом написал в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать „самомобилизация“», — написал он. По словам Кадырова, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. От россиян должна идти инициатива помощи своему государству, причем не словами, а действиями. «Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», — уточнил Кадыров. По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. При этом в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется.