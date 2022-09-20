20 сентября 2022

В Нижнем Тагиле появится новый полигон для сортировки мусора. Видео

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Планируемая дата сдачи мусорного полигона — конец 2023 года Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится новый полигон для твердых бытовых отходов (ТБО) и объекты мусоросортировочного комплекса. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Нижнем Тагиле из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил. Ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО и объектов мусоросортировочного комплекса будет для города значимым событием», — сообщил Пинаев.

По словам градоначальника, строительные работы проходят с опережением графика на месяц. Планируемая дата сдачи объектов — конец 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что планируемая мощность мусорного полигона составит 185 тысяч тонн в год. Объекты возводят для современной и безопасной утилизации отходов.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится новый полигон для твердых бытовых отходов (ТБО) и объекты мусоросортировочного комплекса. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Нижнем Тагиле из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил. Ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО и объектов мусоросортировочного комплекса будет для города значимым событием», — сообщил Пинаев. По словам градоначальника, строительные работы проходят с опережением графика на месяц. Планируемая дата сдачи объектов — конец 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что планируемая мощность мусорного полигона составит 185 тысяч тонн в год. Объекты возводят для современной и безопасной утилизации отходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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