Планируемая дата сдачи мусорного полигона — конец 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится новый полигон для твердых бытовых отходов (ТБО) и объекты мусоросортировочного комплекса. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Нижнем Тагиле из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил. Ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО и объектов мусоросортировочного комплекса будет для города значимым событием», — сообщил Пинаев.

По словам градоначальника, строительные работы проходят с опережением графика на месяц. Планируемая дата сдачи объектов — конец 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что планируемая мощность мусорного полигона составит 185 тысяч тонн в год. Объекты возводят для современной и безопасной утилизации отходов.