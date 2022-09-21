Володин призвал депутатов Госдумы стать добровольцами

21 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Володин предложил депутатам, имеющим опыт боевых действий, стать добровольцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России предложили депутатам и сотрудникам Аппарата Госдумы стать добровольцами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы будем это только поддерживать», — цитирует Володина «Дума ТВ». Он добавил, что предложение касается тех депутатов и сотрудников, которые имеют опыт участия в боевых действиях. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону.

В России предложили депутатам и сотрудникам Аппарата Госдумы стать добровольцами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы будем это только поддерживать», — цитирует Володина «Дума ТВ». Он добавил, что предложение касается тех депутатов и сотрудников, которые имеют опыт участия в боевых действиях. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону.