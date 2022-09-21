Володин призвал депутатов Госдумы стать добровольцами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Володин предложил депутатам, имеющим опыт боевых действий, стать добровольцами Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России предложили депутатам и сотрудникам Аппарата Госдумы стать добровольцами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы будем это только поддерживать», — цитирует Володина «Дума ТВ». Он добавил, что предложение касается тех депутатов и сотрудников, которые имеют опыт участия в боевых действиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В России предложили депутатам и сотрудникам Аппарата Госдумы стать добровольцами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы будем это только поддерживать», — цитирует Володина «Дума ТВ». Он добавил, что предложение касается тех депутатов и сотрудников, которые имеют опыт участия в боевых действиях. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...