Премьер Бельгии призвал Запад не провоцировать РФ после выступления Путина

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , путин в телевизоре, путин
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России Фото:
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Мобилизация в России

Евросоюз должен сохранять спокойствие и не провоцировать Москву после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

«Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать», — его слова приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что позиция по поддержке Украины не должна измениться. ЕС продолжит оказывать ей помощь.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам. Он объявил о частичной мобилизации в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, кто подлежит призыву. По словам главы ведомства, в ходе частичной мобилизации призовут порядка 300 тысяч резервистов, пишет Life. Их обучат или переобучат перед тем, как отправить на СВО, передает VSE42.Ru. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории.

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Евросоюз должен сохранять спокойствие и не провоцировать Москву после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. «Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать», — его слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что позиция по поддержке Украины не должна измениться. ЕС продолжит оказывать ей помощь. Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам. Он объявил о частичной мобилизации в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, кто подлежит призыву. По словам главы ведомства, в ходе частичной мобилизации призовут порядка 300 тысяч резервистов, пишет Life. Их обучат или переобучат перед тем, как отправить на СВО, передает VSE42.Ru. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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