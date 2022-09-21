Премьер Бельгии призвал Запад не провоцировать РФ после выступления Путина

21 сентября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Евросоюз должен сохранять спокойствие и не провоцировать Москву после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. «Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать», — его слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что позиция по поддержке Украины не должна измениться. ЕС продолжит оказывать ей помощь. Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам. Он объявил о частичной мобилизации в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, кто подлежит призыву. По словам главы ведомства, в ходе частичной мобилизации призовут порядка 300 тысяч резервистов, пишет Life . Их обучат или переобучат перед тем, как отправить на СВО, передает VSE42.Ru. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории.

Евросоюз должен сохранять спокойствие и не провоцировать Москву после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. «Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать», — его слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что позиция по поддержке Украины не должна измениться. ЕС продолжит оказывать ей помощь. Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам. Он объявил о частичной мобилизации в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, кто подлежит призыву. По словам главы ведомства, в ходе частичной мобилизации призовут порядка 300 тысяч резервистов, пишет Life. Их обучат или переобучат перед тем, как отправить на СВО, передает VSE42.Ru. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории.