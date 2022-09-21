Врач Гамбарян назвала худший способ отказа от курения

Худшим способом отказа от курения являются электронные сигареты, так как они так же, как обычные, вызывают никотиновую зависимость, а не избавляют от нее. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.
«Они не дают снижать распространенность курения как такового. Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространенность использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Маринэ Гамбарян.
Пульманолог подчеркнула, что на электронные сигареты начинают подсаживаться и не курившие ранее люди. «Это входные ворота для молодых некурящих людей, которые иначе бы не выбирали такой путь, поскольку все-таки у нас теперь в моде здоровый образ жизни. Но подростки, не без агрессивного маркетингового участия табачных компаний, не осознают вред этих электронных сигарет. Они думают, что это пар, он безвреден, потому что он в нашем понимании — вода. Но там содержится очень много вредных веществ. И молодые люди не признают или не осознают, что это тоже вызывает зависимость. Эти продукты очень вредны и опасны для будущего молодежи», — добавила Гамбарян.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Худшим способом отказа от курения являются электронные сигареты, так как они так же, как обычные, вызывают никотиновую зависимость, а не избавляют от нее. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «Они не дают снижать распространенность курения как такового. Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространенность использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Маринэ Гамбарян. Пульманолог подчеркнула, что на электронные сигареты начинают подсаживаться и не курившие ранее люди. «Это входные ворота для молодых некурящих людей, которые иначе бы не выбирали такой путь, поскольку все-таки у нас теперь в моде здоровый образ жизни. Но подростки, не без агрессивного маркетингового участия табачных компаний, не осознают вред этих электронных сигарет. Они думают, что это пар, он безвреден, потому что он в нашем понимании — вода. Но там содержится очень много вредных веществ. И молодые люди не признают или не осознают, что это тоже вызывает зависимость. Эти продукты очень вредны и опасны для будущего молодежи», — добавила Гамбарян. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что электронные сигареты сказываются на здоровье. У людей появляются хронические заболевания, подчеркивал он.