Врач Гамбарян назвала худший способ отказа от курения

Врач Гамбарян: вейпинг является худшим способом отказа от курения

22 сентября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость, отметила Маринэ Гамбарян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Худшим способом отказа от курения являются электронные сигареты, так как они так же, как обычные, вызывают никотиновую зависимость, а не избавляют от нее. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «Они не дают снижать распространенность курения как такового. Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространенность использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Маринэ Гамбарян. Пульманолог подчеркнула, что на электронные сигареты начинают подсаживаться и не курившие ранее люди. «Это входные ворота для молодых некурящих людей, которые иначе бы не выбирали такой путь, поскольку все-таки у нас теперь в моде здоровый образ жизни. Но подростки, не без агрессивного маркетингового участия табачных компаний, не осознают вред этих электронных сигарет. Они думают, что это пар, он безвреден, потому что он в нашем понимании — вода. Но там содержится очень много вредных веществ. И молодые люди не признают или не осознают, что это тоже вызывает зависимость. Эти продукты очень вредны и опасны для будущего молодежи», — добавила Гамбарян. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что электронные сигареты сказываются на здоровье. У людей появляются хронические заболевания, подчеркивал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Худшим способом отказа от курения являются электронные сигареты, так как они так же, как обычные, вызывают никотиновую зависимость, а не избавляют от нее. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «Они не дают снижать распространенность курения как такового. Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространенность использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Маринэ Гамбарян. Пульманолог подчеркнула, что на электронные сигареты начинают подсаживаться и не курившие ранее люди. «Это входные ворота для молодых некурящих людей, которые иначе бы не выбирали такой путь, поскольку все-таки у нас теперь в моде здоровый образ жизни. Но подростки, не без агрессивного маркетингового участия табачных компаний, не осознают вред этих электронных сигарет. Они думают, что это пар, он безвреден, потому что он в нашем понимании — вода. Но там содержится очень много вредных веществ. И молодые люди не признают или не осознают, что это тоже вызывает зависимость. Эти продукты очень вредны и опасны для будущего молодежи», — добавила Гамбарян. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что электронные сигареты сказываются на здоровье. У людей появляются хронические заболевания, подчеркивал он.