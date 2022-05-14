Отоларинголог Зайцев назвал скрытую опасность электронных сигарет

15 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Даже при использовании электронных сигарет у человека также может появиться онкология, считает Зайцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными, однако ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «История в том, что хронизация (появление хронической болезни — прим. URA.RU) точно наступит. Просто она наступит мягче, и от этого якобы приятнее, но она будет более выраженная. Это человека не остановит. Когда он пользуется вейпами у него нет понимания, что это опасно. Вот в чем главный подвох заключается», — сказал Владимир Зайцев. Собеседник агентства подчеркнул, что даже при использовании электронных сигарет у человека также может появиться онкология. «Это абсолютно не полезно. Есть канцерогенная настороженность, что значит, что в слизистой либо в бронхах, либо в легких может зародиться онкологический процесс. Никто это не отменяет. Нигде про это не пишут, что если ты куришь вейп, то онкологии не будет», — добавил он. Врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в беседе с URA.RU отметил, что человечеству еще неизвестны все последствия, которые могут ждать человека, использующего электронные сигареты. «Курение табака мы знаем уже в течение сотен лет, поэтому информация о том, какое зло бывает от табака, задокументирована и хорошо известна. Электронные сигареты — тема достаточно новая, и есть разные варианты того, что понимают под ними. Вейп — это одно, айкосы — это другое. Но о том насколько это вредно мы обязательно узнаем через некоторое время», — объяснил специалист. Пульмонолог отметил, что на сегодня уже известны случаи сильного поражения легких после длительного использования электронных сигарет. «Судя по тому, что уже были описания случаев, когда на фоне использования устройств для курения бывали тяжелейшие поражения легких, например, в США это уже запрещено», — заключил врач Пальман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными, однако ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «История в том, что хронизация (появление хронической болезни — прим. URA.RU) точно наступит. Просто она наступит мягче, и от этого якобы приятнее, но она будет более выраженная. Это человека не остановит. Когда он пользуется вейпами у него нет понимания, что это опасно. Вот в чем главный подвох заключается», — сказал Владимир Зайцев. Собеседник агентства подчеркнул, что даже при использовании электронных сигарет у человека также может появиться онкология. «Это абсолютно не полезно. Есть канцерогенная настороженность, что значит, что в слизистой либо в бронхах, либо в легких может зародиться онкологический процесс. Никто это не отменяет. Нигде про это не пишут, что если ты куришь вейп, то онкологии не будет», — добавил он. Врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в беседе с URA.RU отметил, что человечеству еще неизвестны все последствия, которые могут ждать человека, использующего электронные сигареты. «Курение табака мы знаем уже в течение сотен лет, поэтому информация о том, какое зло бывает от табака, задокументирована и хорошо известна. Электронные сигареты — тема достаточно новая, и есть разные варианты того, что понимают под ними. Вейп — это одно, айкосы — это другое. Но о том насколько это вредно мы обязательно узнаем через некоторое время», — объяснил специалист. Пульмонолог отметил, что на сегодня уже известны случаи сильного поражения легких после длительного использования электронных сигарет. «Судя по тому, что уже были описания случаев, когда на фоне использования устройств для курения бывали тяжелейшие поражения легких, например, в США это уже запрещено», — заключил врач Пальман.