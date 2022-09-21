Reuters: Россия освободила 10 пленных иностранных наемников

Reuters: Россия освободила 10 иностранных наемников

21 сентября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Военнопленных доставили в Саудовскую Аравию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника. «В список входят американские, британские, шведские, хорватские и марокканские граждане. Самолет с военнопленными приземлился в королевстве (Саудовской Аравии — прим. URA.RU)», — передает агентство. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в Донецкой народной республике.

Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника. «В список входят американские, британские, шведские, хорватские и марокканские граждане. Самолет с военнопленными приземлился в королевстве (Саудовской Аравии — прим. URA.RU)», — передает агентство. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в Донецкой народной республике.