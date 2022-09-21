Reuters: Россия освободила 10 пленных иностранных наемников

Военнопленных доставили в Саудовскую Аравию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника.
«В список входят американские, британские, шведские, хорватские и марокканские граждане. Самолет с военнопленными приземлился в королевстве (Саудовской Аравии — прим. URA.RU)», — передает агентство.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в Донецкой народной республике.
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