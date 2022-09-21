Reuters: Россия освободила 10 пленных иностранных наемников

Reuters: Россия освободила 10 иностранных наемников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Военнопленных доставили в Саудовскую Аравию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника.

«В список входят американские, британские, шведские, хорватские и марокканские граждане. Самолет с военнопленными приземлился в королевстве (Саудовской Аравии — прим. URA.RU)», — передает агентство.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в Донецкой народной республике.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника. «В список входят американские, британские, шведские, хорватские и марокканские граждане. Самолет с военнопленными приземлился в королевстве (Саудовской Аравии — прим. URA.RU)», — передает агентство. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в Донецкой народной республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...