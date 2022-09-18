Россия ударила по базе американских наемников в Донбассе

Пункты базирования иностранных наемников уничтоженыФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах. В том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании „Академия“ и нацформирования „Кракен“ (запрещен в России) в районах Краматорска и Николаевки ДНР», — отметило ведомство на брифинге.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.
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Российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах. В том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании „Академия“ и нацформирования „Кракен“ (запрещен в России) в районах Краматорска и Николаевки ДНР», — отметило ведомство на брифинге. Сообщается также, что ВС РФ уничтожили несколько пунктов управления в Николаевской и Харьковской областях. Российские солдаты уничтожили больше половины украинского националистического батальона. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.