Россия ударила по базе американских наемников в Донбассе

Пункты базирования иностранных наемников уничтожены Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками и националистами в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах. В том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании „Академия“ и нацформирования „Кракен“ (запрещен в России) в районах Краматорска и Николаевки ДНР», — отметило ведомство на брифинге.

Сообщается также, что ВС РФ уничтожили несколько пунктов управления в Николаевской и Харьковской областях. Российские солдаты уничтожили больше половины украинского националистического батальона.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.