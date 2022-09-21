21 сентября 2022

В Совфеде предупредили, что повестку о мобилизации будут отдавать лично в руки

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, северодонецк
Бондарев: повестка о мобилизации должна быть вручена гражданину лично в руки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Повестку о мобилизации должны вручать прямо в руки. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Конечно», — сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Вместе-РФ». Он добавил, что процент находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены». «Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь», — заверил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Депутатов и сенаторов это не коснется.

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Повестку о мобилизации должны вручать прямо в руки. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Конечно», — сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Вместе-РФ». Он добавил, что процент находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены». «Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь», — заверил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Депутатов и сенаторов это не коснется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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