Mash: в России начали выдавать первые повестки врачам и десантникам 21 сентября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 + Россияне получают первые повестки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Первые повестки в ходе частичной мобилизации в России получили медики, десантники и танкисты. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. «В военкоматы в основном вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов. Также повестки получают медики», — говорится в сообщении. Отмечается также, что призывники поедут на сборы с 22 сентября. У военкоматов в Москве уже есть небольшие очереди. Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября этого года. Ее объявил президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Первые повестки в ходе частичной мобилизации в России получили медики, десантники и танкисты. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. «В военкоматы в основном вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов. Также повестки получают медики», — говорится в сообщении. Отмечается также, что призывники поедут на сборы с 22 сентября. У военкоматов в Москве уже есть небольшие очереди. Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября этого года. Ее объявил президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям