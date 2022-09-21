Mash: в России начали выдавать первые повестки врачам и десантникам

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Заседание комитета по законодательству Курганской областной думы. Курган, депутат, чиновник, документы, повестка заседания, руки
Россияне получают первые повестки Фото:
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Мобилизация в России

Первые повестки в ходе частичной мобилизации в России получили медики, десантники и танкисты. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

«В военкоматы в основном вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов. Также повестки получают медики», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что призывники поедут на сборы с 22 сентября. У военкоматов в Москве уже есть небольшие очереди.

Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября этого года. Ее объявил президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля.

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Первые повестки в ходе частичной мобилизации в России получили медики, десантники и танкисты. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. «В военкоматы в основном вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов. Также повестки получают медики», — говорится в сообщении. Отмечается также, что призывники поедут на сборы с 22 сентября. У военкоматов в Москве уже есть небольшие очереди. Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября этого года. Ее объявил президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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