Бондарев: сколько продлится подготовка мобилизованных для участия в спецоперации

В Совфеде раскрыли, как долго будут обучать граждан, попадающих под частичную мобилизацию

22 сентября 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Подготовка каждого мобилизованного гражданина для участия в спецоперации после призыва потребует больше месяца Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Подготовка граждан, попадающих под частичную мобилизацию для участия в спецоперации на Украине после призыва, будет длится больше месяца. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал Бондарев в интервью телеканалу «Вместе-РФ». «Они [мобилизованные] должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта», — уточнил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Бондарев уточнил, что ей подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Он добавил, что повестку о мобилизации будут вручать лично в руки.

Подготовка граждан, попадающих под частичную мобилизацию для участия в спецоперации на Украине после призыва, будет длится больше месяца. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал Бондарев в интервью телеканалу «Вместе-РФ». «Они [мобилизованные] должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта», — уточнил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Бондарев уточнил, что ей подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Он добавил, что повестку о мобилизации будут вручать лично в руки.