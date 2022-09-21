Кадыров: из-за обстрелов ЗАЭС чуть не случился «новый Чернобыль»

22 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Кадыров: удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции чуть не случился «новый Чернобыль». Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Пока власти западных стран и особенно предсказывают страшат и болванят людей байками о „решительном настроении разрушить мир России“, чуть не случился новый Чернобыль, ответственность за который несла бы как раз таки сама Америка», — написал Кадыров в telegram-канале. Он пояснил, что в ходе беспорядочного украинского артобстрела Энергодара один удар попал в ядро ??Запорожской АЭС. В конечном итоге это привело к нарушению работы водяной трубы системы охлаждения энергоблока. «Катастрофы не произошли благодаря работе дополнительных резервных источников системы безопасности реактора», — добавил он. Кадыров привал показать информацию об инциденте жителям Европы и США, чтобы те сделали выводы «о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе». Украина начала обстреливать Запорожскую АЭС после того, как Россия взяла под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС. Он сказал, что не хочет, чтобы настал «новый Чернобыль».

Из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции чуть не случился «новый Чернобыль». Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Пока власти западных стран и особенно предсказывают страшат и болванят людей байками о „решительном настроении разрушить мир России“, чуть не случился новый Чернобыль, ответственность за который несла бы как раз таки сама Америка», — написал Кадыров в telegram-канале. Он пояснил, что в ходе беспорядочного украинского артобстрела Энергодара один удар попал в ядро ??Запорожской АЭС. В конечном итоге это привело к нарушению работы водяной трубы системы охлаждения энергоблока. «Катастрофы не произошли благодаря работе дополнительных резервных источников системы безопасности реактора», — добавил он. Кадыров привал показать информацию об инциденте жителям Европы и США, чтобы те сделали выводы «о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе». Украина начала обстреливать Запорожскую АЭС после того, как Россия взяла под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС. Он сказал, что не хочет, чтобы настал «новый Чернобыль».