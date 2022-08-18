Эрдоган испугался нового Чернобыля

18 августа 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обеспокоенности из-за боев в районе Запорожской АЭС Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вокруг Запорожской АЭС продолжаются бои, поэтому имеются определенные переживания, чтобы не настал новый Чернобыль. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы заявили о своей обеспокоенности в связи с тем, что вокруг Запорожской АЭС продолжаются бои. Мы не хотим пережить новый Чернобыль», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции во Львове, где проходила его встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал NTV. Трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Во время встречи с Генсеком ООН Зеленский обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Лидеры двух стран подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.

Вокруг Запорожской АЭС продолжаются бои, поэтому имеются определенные переживания, чтобы не настал новый Чернобыль. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы заявили о своей обеспокоенности в связи с тем, что вокруг Запорожской АЭС продолжаются бои. Мы не хотим пережить новый Чернобыль», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции во Львове, где проходила его встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал NTV. Трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Во время встречи с Генсеком ООН Зеленский обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Лидеры двух стран подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.